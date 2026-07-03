La Xunta publica la declaración de las parcelarias en Agolada y mejora caminos en Lalín

La Consellería do Medio Rural ha dado nuevos pasos en actuaciones vinculadas al rural de Deza con la publicación en el Diario Oficial de Galicia de la declaración de utilidad pública de tres reestructuraciones parcelarias en Agolada y con la mejora de varios caminos municipales en Lalín. Estas últimas intervenciones afectan a las áreas de Santiso, Méixome y Vilatuxe.

En Agolada, los procesos declarados de utilidad pública corresponden a las zonas de Agra-O Sexo-Val de Sangorza, Basadre-Eidián-Ramil y A Baíña-Berredo-Órrea. En conjunto, abarcan cerca de 4.500 hectáreas, distribuidas en algo más de 25.000 parcelas. Medio Rural destaca que se trata de procesos solicitados por los propios vecinos interesados y que la declaración supone un impulso clave para su desarrollo.

La parcelaria de Agra-O Sexo-Val de Sangorza alcanza 1.479 hectáreas, con unas 10.681 parcelas y una superficie media de 1.385 metros cuadrados. La de Basadre-Eidián-Ramil suma 1.525 hectáreas, repartidas en unas 4.492 parcelas, con una media de 3.395 metros cuadrados. Por su parte, la de A Baíña-Berredo-Órrea comprende 1.487 hectáreas y unas 9.835 parcelas, con una superficie media de 1.512 metros cuadrados.

La consellería recuerda que este año destina 16,7 millones de euros a seguir avanzando en zonas de reestructuración parcelaria. La previsión es finalizar 25 procesos antes de 2028 e iniciar los trámites para decretar siete nuevas reestructuraciones en 2026, entre ellas las tres de Agolada.

En Lalín, la directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, visitó las obras realizadas en caminos de titularidad municipal de Santiso, Méixome y Vilatuxe, acompañada por el alcalde, José Crespo. Los trabajos afectaron a 1,8 kilómetros y contaron con una inversión de 150.000 euros. Las actuaciones incluyeron la mejora del firme, limpieza de superficies y cunetas, obras complementarias e instalación de señalización.

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Medio Rural enmarca estas obras en el Plan Camiña Rural, al que la Consellería destina este año 19 millones de euros para que los concellos puedan acometer actuaciones de ampliación o mejora de caminos de acceso a una o varias entidades de población.