Venezolanos del Deza reúnen 20 kilos de fármacos pero chocan con el "cuello de botella" del envío

La Asociación Venezolanos del Deza ha logrado reunir cerca de 20 kilos de medicamentos en su última campaña de recogida de ayuda a los damnificados por el terremoto. Sin embargo, el colectivo se enfrenta ahora al complejo reto de canalizar estos suministros hacia su país de origen, un proceso que su presidenta, Mari Carmen Baldonedo, califica como el "cuello de botella" para las pequeñas entidades locales.

La presidenta destaca un cambio normativo crucial que facilitará las cosas a partir de ahora: "Venezuela va a recibir todos los medicamentos que nos lleguen en condiciones de uso, con un mínimo de seis meses de vigencia, y ya no solo la primera lista que mandaron", explica, lo que permitirá canalizar un volumen mayor de ayuda.

Actualmente, un equipo de 22 voluntarios trabaja de forma escalonada en la sede de la asociación en Lalín. Las labores son minuciosas y complejas, ya que la mayor parte de las donaciones no son fármacos nuevos, sino restos de tratamientos vigentes. "Hay que revisar las fechas de caducidad, clasificarlos, juntar los que son iguales y comprobar que el interior de las cajas corresponda con lo que dice la etiqueta, porque a veces vienen cambiados", señala Baldonedo, que alaba la implicación del colectivo.

La gran complicación actual radica en la logística de transporte. Hasta hace poco, la asociación sorteaba los costes utilizando una promoción de la empresa Liberty Express, que permitía hacer envíos particulares gratuitos de hasta cuatro kilos por persona. A través del DNI de voluntarios y miembros de la directiva, enviaban la ayuda "a gotitas" directamente a los directores de Cáritas Venezuela y la Hermandad Gallega. Sin embargo, esta opción se ha agotado al rebasarse el límite del fondo disponible de la oferta.

"Si hoy quiero mandar un paquete, no tengo con qué; así de sencillo", lamenta la presidenta, recordando que ningún particular puede asumir de forma permanente los costes de estos fletes. Aunque están convencidos de que recibirán el apoyo oficial de los ayuntamientos de la comarca y de la Xunta de Galicia, los trámites administrativos requieren un tiempo que choca con la urgencia del momento.

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La ola de solidaridad con el país caribeño se extiende también a la comarca vecina. El colectivo de venezolanos de A Estrada está recogiendo estos días material médico para sumarse a este esfuerzo humanitario. Todo el material centralizado en A Estrada se enviará este lunes hacia Vigo, donde la federación de la ciudad olívica se encargará de gestionar de forma conjunta su posterior traslado y expedición hacia Venezuela.