Tres peces "okupan" la fuente de la plaza de Galicia

La nueva fuente de la Plaza de Galicia apenas llevaba dos días compartiendo protagonismo con el grupo escultórico de Castelao, Virxinia Pereira y su hijo Chuchiño, obra de Acisclo Novo, cuando recibió a tres inesperados inquilinos. Entre el martes y el miércoles, alguien decidió soltar tres peces en el pilón y, desde entonces, se han convertido en una de las grandes curiosidades del centro de A Estrada.

La coincidencia con la reciente inauguración de la obra en bronce de Acisclo Novo ha dado pie a todo tipo de bromas. Hay quien asegura, entre risas, que los peces son los "espíritus" de Castelao, Virxinia y Chuchiño, e incluso no han faltado vecinos que ya los han bautizado con esos mismos nombres.

Operarios municipales en el rescate de los peces y limpieza de la fuente. / FDV_Externas

Los nuevos habitantes acuáticos despiertan la atención de cuantos pasan por la plaza. Los niños se acercan para comprobar si siguen nadando, mientras algunos mayores lanzan la inevitable pregunta: "A ver cuánto duran". Los peces, además, comparten espacio con las monedas que desde el primer día caen al agua como parte de esa costumbre universal de pedir un deseo o atraer la buena suerte, aunque se trate de una fuente de circuito cerrado.

La limpieza realizada estos días obligó a las brigadas municipales a improvisar una peculiar jornada de pesca. La limpieza se convirtió por unos minutos en una improvisada jornada de pesca. Los operarios tuvieron que capturar con una pequeña red a los tres inesperados habitantes de la fuente antes de vaciar el pilón de agua. Luego retiraron arena, residuos y otros elementos que dificultaban el funcionamiento del circuito y, una vez terminados los trabajos los devolvieron a su nuevo hogar.

2026 XULLO. RESCATE PEIXES FONTE PRAZA DE GALICIAOperarios municipales en el rescate de los peces y limpieza de la fuente. / FDV_Externas

Manutención

El concejal Oscar Durán, presente durante los trabajos, dice asumir la manutención periódica de los tres peces con comida apropiada, recordando que darles pan u otros alimentos puede resultar perjudicial. Mientras tanto, el Concello estudia cómo aumentar el nivel del agua sin comprometer la seguridad, una de las quejas que ha despertado una fuente que, con tres peces incluidos, ya tiene vida propia.