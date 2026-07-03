Tres octogenarios fallecidos en atropellos en cinco meses

El atropello mortal registrado en la avenida Benito Vigo de A Estrada este jueves, 2 de julio, eleva a tres las víctimas mortales contabilizadas desde febrero en Deza y su entorno más próximo. Todos los casos tuvieron como víctimas a personas de edad avanzada -octogenarias, concretamente-, que fueron arrolladas en carreteras o travesías. Son las únicas muertes por accidentes de tráfico registradas en la zona en lo que va de año.

El primer siniestro se produjo el 2 de febrero en Tenorio, en el municipio de Cerdedo Cotobade, donde falleció un octogenario tras ser atropellado en la N-541. Ya dentro de la comarca de Deza, el 18 de marzo murió Alicia García Paz, vecina de Rodeiro de 89 años, tras ser arrollada por un turismo en la EP-6201, a la altura del lugar de Vence. La mujer cruzaba la vía que conecta el núcleo de Rodeiro con la parroquia de Río, en un tramo próximo al casco urbano.

El tercer caso es el ocurrido en A Estrada, donde una octogenaria perdió la vida tras ser atropellada por un camión de reparto en la avenida Benito Vigo, en las inmediaciones del cruce con la calle Pérez Viondi. Todo apunta a que la víctima intentó cruzar la carretera nacional por una zona situada entre dos pasos de peatones.

Campaña de prevención

El repunte de atropellos ya había llevado a la DGT, la Subdelegación del Gobierno y la Guardia Civil a desarrollar en junio una campaña de educación vial en Rodeiro, con reparto de chalecos reflectantes y recomendaciones dirigidas especialmente a personas mayores. Según los datos trasladados entonces, la provincia de Pontevedra sumaba trece siniestros mortales en vías interurbanas en 2026, ocho de ellos con peatones fallecidos y siete mayores de 75 años.

Las directrices generales de Tráfico insisten en varios hábitos básicos para reducir el riesgo. En vías urbanas, los peatones deben utilizar las aceras y cruzar por el lugar más seguro, preferentemente por pasos regulados por marcas viales, semáforos o agentes. La DGT recuerda además que, incluso en un paso de peatones, conviene asegurarse de que el conductor ha visto al peatón y tiene intención real de detenerse antes de iniciar el cruce.

Fuera de poblado, la recomendación es caminar por la izquierda para ver de frente a los vehículos que se aproximan, utilizar el arcén si existe y, si no lo hay, circular lo más pegado posible al borde. Para cruzar una carretera, Tráfico aconseja elegir tramos con buena visibilidad, sin curvas, rasantes, vehículos aparcados u otros obstáculos que impidan ver y ser visto.

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La visibilidad es otro de los puntos centrales. La DGT establece que fuera de poblado, entre la puesta y la salida del sol o con condiciones meteorológicas que reduzcan la visibilidad, los peatones que circulen por la calzada o el arcén deben llevar algún elemento luminoso o retrorreflectante homologado y procurar usar ropa clara. En sus estudios sobre seguridad vial, Tráfico identifica además la falta de chaleco reflectante como un factor presente en escenarios habituales de atropellos en carreteras convencionales y autovías.