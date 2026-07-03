Sabucedo vive una «baixa» rápida y marcada por el calor

La Rapa das Bestas de Sabucedo dio comienzo con una de las jornadas de búsqueda de las bestas más fructíferas y ágiles de los últimos años. Los aloitadores y los cientos de personas que subieron al monte desde primera hora de la mañana lograron dejar alrededor de 300 bestas descansando en el cierre de O Castelo poco después de las cinco de la tarde. Se trata de un registro poco habitual, ya que en las ediciones anteriores el regreso al pueblo solía producirse pasadas las nueve de la noche.

Cabe recordar que buena parte estos caballos salvajes ya se fueron recogiendo durante las semanas previas, cuando los vecinos aprovecharon para recoger las manadas de los montes más alejados del pueblo, a los que es imposible ir durante la Rapa. Todas las greas recogidas ya descansan en el cierre de O Castelo y mañana, alrededor de las 14.00 horas, está previsto que sean trasladadas hasta el cierre de Cataroi.

Entre los vecinos que una vez más se encargaron de dirigir a los voluntarios en esta jornada destacaron las numerosas bestas recogidas, estimando que puede ser la cantidad más alta de caballos en los últimos cinco años. Señalaron además los diferentes machos que se reunieron en esta ocasión, entre los que se encuentran garañones como «O Mariscal», «O Confinado», «O Melón», «O Chapas» y «O Ciclón».

Medidas ante el calor

Este año, el tradicional grito de «Xente ao monte», lanzado en O Celeiro, estuvo acompañado por un llamamiento de la organización a la prudencia. Ante la alerta roja por la ola de calor extrema, se pidió a los voluntarios que extremasen las precauciones para evitar golpes de calor y que no arrojasen colillas en el monte, con el fin de minimizar el riesgo de incendios.

La jornada estuvo marcada por las elevadas temperaturas, que llegaron a superar puntualmente los 30 grados en el entorno del cierre de O Peón. Una vez allí, una brisa ocasional hizo algo más llevadera la espera por la llegada de todas las bestas. Esa sensación sin embargo se esfumó en el momento de realizar la bajada, a primera hora de la tarde, cuando las temperaturas se dispararon para hacer sufrir a las numerosas personas que una vez más acudieron a ayudar en la recogida de los caballos salvajes.

Influencers y youtubers

Una vez más la Festa de Interés Turístico Internacional volvió a presumir de tirón con unos 150 profesionales de la comunicación procedentes de nueve países. Además de periodistas y fotógrafos llegados de distintos puntos de España, también había profesionales de Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Alemania, Reino Unido, Rumanía, Francia y Portugal.

La Rapa das Bestas sin embargo no es ajena a los nuevos tiempos. En esta primera jornada llamó la atención la presencia de varios youtubers e influencers. Uno de ellos fue Danny Camacho, responsable del canal «Soy fugitivo», con 165.000 seguidores. Estuvo grabando varios vídeos por la zona. También llamó la atención la presencia de la influencer y comunicadora María de León Castillejo. quien estuvo grabando diferentes imágenes. Junto a ella estaba como fotógrafo su pareja, Pío Cabanillas, exministro y portavoz en uno de los gobiernos de José María Aznar.

Rapa das Bestas de Sabucedo, A Estrada, 2026. / Bernabé/Javier Lalín

Cambios en el Rapabús

El Concello de A Estrada ha comunicado la modificación de los horarios del servicio especial Rapabús, habilitado para facilitar los desplazamientos hasta la Rapa das Bestas de Sabucedo, debido a la previsión de altas temperaturas durante el fin de semana. Los cambios afectan a los horarios de salida y regreso de las expediciones previstas entre A Estrada y Sabucedo, con paradas intermedias en A Consolación y Codeseda. Hoy habrá dos servicios de ida, a las 16.30 y a las 22.30 horas, mientras que los regresos desde Sabucedo están programados para las 22.30, la 1.00 y las 5.00 horas. Mañana saldrá a las 10.00 desde A Estrada y emprenderá el viaje de regreso desde Sabucedo a las 17.00.

La Rapa comienza hoy a las 11.00 horas con la recogida de las bestas en O Castelo y su traslado hasta el cierre de Cataroi. La llegada de las manadas a Sabucedo está prevista sobre las 14:00. Por la tarde, el curro abrirá sus puertas a las 19.00 y, cuarenta y cinco minutos después, tendrá lugar uno de los momentos más esperados de la fiesta: la bajada de as bestas hasta el curro atravesando las calles de Sabucedo.

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Posteriormente, las bestas entrarán en el curro poco antes de las 20.00 horas, momento en el que dará comienzo la primera rapa. La organización decidió retrasar una hora el inicio de la sesión para tratar de aliviar los efectos de las altas temperaturas, tanto para el público como para los aloitadores y las propias bestas. En las jornadas del domingo y del lunes, por el contrario, la rapa se adelantará a las 11.00 horas, una hora antes de lo habitual, con la misma finalidad.