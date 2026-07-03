O Chorón celebra su Fiesta de la Caldereta

La Rúa do Chorón, en Lalín, celebrará este sábado, 4 de julio, su 11ª Fiesta en Honor a Nuestra Caldereta. Habrá procesión por el barrio, misa cantada a las 21:00 horas, verbena con el dúo Cristina & Lucía, concurso de postres y cena comunitaria, con una aportación de 12 euros. La cita está abierta a todo el público.