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O Chorón celebra su Fiesta de la Caldereta

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La Rúa do Chorón, en Lalín, celebrará este sábado, 4 de julio, su 11ª Fiesta en Honor a Nuestra Caldereta. Habrá procesión por el barrio, misa cantada a las 21:00 horas, verbena con el dúo Cristina & Lucía, concurso de postres y cena comunitaria, con una aportación de 12 euros. La cita está abierta a todo el público.

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