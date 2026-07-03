Merza se despide esta noche como capital del mundo del viento metal

El Galaico Brass Festival llega este viernes a su jornada de clausura tras seis días de intensa actividad en los que la parroquia de Merza volvió a demostrar que la excelencia musical de primer nivel tiene un espacio propio en el rural gallego. Más de cien alumnos y un profesorado de élite europea convivieron en este proyecto que combina formación, creación artística y divulgación cultural, consolidando una cita que ya ocupa un lugar de referencia en el calendario internacional de la música de viento metal. La docencia corrió a cargo de profesores pertenecientes a algunas de las instituciones musicales más prestigiosas del continente, tales como la Berliner Philharmoniker o la Royal Concertgebouw Orchestra, permitiendo a los asistentes perfeccionar aspectos técnicos e interpretativos en un ambiente de aprendizaje compartido que se complementó con talleres de mantenimiento instrumental y gestión emocional escénica. En el apartado artístico, el festival dejó una sucesión de conciertos que volvieron a conquistar al público y registraron un gran éxito de asistencia. Destacaron las actuaciones de la Banda Artística de Merza, la íntima Noite de Cámara con textos de Castelao, y la propuesta del Galaico Brass Ensemble junto a Guadi Galego y Rosa Cedrón, demostrando la capacidad del certamen para dinamizar culturalmente el territorio. El broche de oro llegará este viernes a las 22.00 horas con el concierto de clausura protagonizado por la Banda Municipal de Música de Santiago junto a los solistas internacionales del profesorado.