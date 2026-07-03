Música
Merza se despide esta noche como capital del mundo del viento metal
El Galaico Brass Festival baja el telón con la Banda Municipal de Santiago
El Galaico Brass Festival llega este viernes a su jornada de clausura tras seis días de intensa actividad en los que la parroquia de Merza volvió a demostrar que la excelencia musical de primer nivel tiene un espacio propio en el rural gallego. Más de cien alumnos y un profesorado de élite europea convivieron en este proyecto que combina formación, creación artística y divulgación cultural, consolidando una cita que ya ocupa un lugar de referencia en el calendario internacional de la música de viento metal. La docencia corrió a cargo de profesores pertenecientes a algunas de las instituciones musicales más prestigiosas del continente, tales como la Berliner Philharmoniker o la Royal Concertgebouw Orchestra, permitiendo a los asistentes perfeccionar aspectos técnicos e interpretativos en un ambiente de aprendizaje compartido que se complementó con talleres de mantenimiento instrumental y gestión emocional escénica. En el apartado artístico, el festival dejó una sucesión de conciertos que volvieron a conquistar al público y registraron un gran éxito de asistencia. Destacaron las actuaciones de la Banda Artística de Merza, la íntima Noite de Cámara con textos de Castelao, y la propuesta del Galaico Brass Ensemble junto a Guadi Galego y Rosa Cedrón, demostrando la capacidad del certamen para dinamizar culturalmente el territorio. El broche de oro llegará este viernes a las 22.00 horas con el concierto de clausura protagonizado por la Banda Municipal de Música de Santiago junto a los solistas internacionales del profesorado.
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