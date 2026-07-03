Memoria artística
Lalín honrará a Laxeiro no 30º aniversario do seu pasamento o 21 de xullo
O Concello de Lalín renderá homenaxe o martes 21 de xullo a Xosé Otero Abeledo, Laxeiro, coincidindo co 30º aniversario do seu pasamento, cunha programación dedicada a poñer en valor o legado dun dos grandes renovadores da pintura galega do século XX. Os actos están organizados polo Concello en colaboración coa Fundación Laxeiro e co músico Miguel Matamoro.
A xornada abrirase ás 12:00 horas cunha ofrenda floral, unha coroa de loureiro, ao pé da escultura do artista situada na rúa Observatorio, 1. Xa pola tarde, ás 20:00 horas, o Museo Municipal Ramón María Aller acollerá o acto institucional, con intervencións de representantes municipais, da Fundación Laxeiro e da Xunta, ademais do comisario e crítico de arte Antón Castro.
Un dos momentos centrais será a formalización da doazón ao Concello dunha obra de Laxeiro por parte da familia Santomé González. A peza pasará a incrementar o patrimonio artístico municipal e reforzará a presenza da obra do pintor na súa vila natal.
A conmemoración rematará co concerto gratuíto Écfrase, de Miguel Matamoro, unha proposta de improvisación pianística inspirada na obra de Laxeiro. O músico ofrecerá unha lectura sonora dalgunhas pinturas do artista, nun diálogo entre o mundo visual e o musical que inclúe composicións propias. Tanto o acto institucional como o concerto serán de entrada libre ata completar aforo.
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