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La historia de Begoña Caamaño llega a Lalín

La historia de Begoña Caamaño llega a Lalín | BERNABÉ/ JAVIER LALÍN

La historia de Begoña Caamaño llega a Lalín | BERNABÉ/ JAVIER LALÍN

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Los más pequeños disfrutaron ayer en la Biblioteca municipal de Lalín del cuentacuentos As letras de Begoña Caamaño. Un espectáculo que narra la vida de Begoña Caamaño, junto a temas musicales y la creación de una ilustración. La actividad también tuvo lugar en Silleda y Forcarei.

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