Una grúa robótica de Industrias Guerra gana el premio de innovación de Galiforest

Una grúa forestal robótica, inteligente y conectada, presentada por Industrias Guerra, obtuvo el primer premio en el Concurso de Innovación Tecnológica de Galiforest Abanca 2026. Los galardones se entregaron en el marco del certamen forestal, que se celebra hasta mañana en el monte del Centro de Formación y Experimentación Agraria de Sergude, en Boqueixón, organizado por la Feira Internacional de Galicia Abanca con el apoyo de la Xunta.

La propuesta ganadora se enmarca en el proyecto DIGI4FOREST, orientado a la digitalización integral, la monitorización inteligente, la robotización avanzada y la conectividad de grúas forestales. El desarrollo de la firma de Vila de Cruces busca dar respuesta a la alta dependencia de operadores cualificados en la maquinaria actual, a la elevada siniestralidad y a la escasa conectividad. El proyecto incorpora tecnologías basadas en sistemas ciberfísicos, Internet de las Cosas y análisis avanzado de datos, dentro de los objetivos de la Industria 4.0.

Proyecto de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal). / Cedida

El concurso concedió también tres menciones. Una de ellas fue para un proyecto de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), centrado en la revalorización de la corteza de eucalipto como sustrato de cultivo para sustituir la turba. La iniciativa responde a la creciente limitación normativa del uso de la turba y a la necesidad de encontrar materiales alternativos homogéneos y con capacidad de fabricación para producción de planta y cultivo sin suelo.

Control inteligente de cabezal procesador IHC, presentado por Guifor Noroeste. / Cedida

Otra mención recayó en el control inteligente de cabezal procesador IHC, presentado por Guifor Noroeste. Este sistema automatiza la presión que las cuchillas de desrame ejercen sobre el árbol, con beneficios como mejora de la calidad del desrame, ausencia de penetración de las cuchillas y descortezamiento, mayor precisión en la medición de longitud y diámetro, ahorro de combustible y tiempo, incremento de productividad y mayor facilidad de ajuste.

Sistema FPLink de conectividad forestal inteligente presentado por Forest Pioneer. / Cedida

La tercera mención fue para FPLink, de Forest Pioneer, un sistema de conectividad forestal inteligente diseñado para reducir paradas y mejorar la productividad. La solución permite monitorizar, controlar y gestionar maquinaria forestal de cualquier tipo y marca, conectando cabina y oficina para facilitar el seguimiento del parque, el control de consumos, el análisis de rentabilidad, el mantenimiento operativo y la anticipación de averías.

Noticias relacionadas

Concurrieron dieciocho propuestas orientadas a aportar mejoras al sector forestal y optimizar sus recursos. Las novedades fueron evaluadas por un jurado formado por nueve expertos de distintos ámbitos vinculados al sector forestal, la investigación, la formación, la industria de la madera y la prevención de riesgos laborales.