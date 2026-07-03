Rodeiro
El gobierno censura al PP por pedir la comparecencia de Camiñas
Redacción
El gobierno municipal de Rodeiro expresa su malestar por la actitud del PP y de su portavoz, Cati Somoza, después de que solicitase públicamente la comparecencia del alcalde en relación con el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), pese a saber que se encuentra de baja médica.
El ejecutivo considera «especialmente grave» esta forma de actuar y sostiene que evidencia «unha absoluta falta de respecto cara a unha situación persoal que debería quedar fóra da confrontación política». Añade que la gestión diaria continúa garantizada y que el ejecutivo sigue ejerciendo sus funciones «con absoluta normalidade».
Desde el gobierno local defienden que la política debe hacerse desde el respeto institucional y personal, y acusan al Partido Popular de buscar «xerar ruído e desgaste político». El ejecutivo asegura que seguirá trabajando «con responsabilidade» en defensa de los intereses de la vecindad de Rodeiro.
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