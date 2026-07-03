El futuro de las coníferas en Galicia y la innovación genética en eucalipto centran el simposio forestal

El II Simposio Ibérico de Silvicultura reunió en Galiforest Abanca 2026 a un centenar de inscritos y expertos de cuatro países para analizar hacia dónde avanza el sector forestal. El encuentro se desarrolló entre el jueves y este viernes en el Centro de Formación y Experimentación Agraria de Sergude, en Boqueixón, dentro del programa de la octava edición del monográfico forestal, que continúa hasta este sábado.

La cita congregó a profesionales, investigadores, empresas, asociaciones, propietarios forestales, estudiantes y administraciones públicas con el objetivo de abordar los principales retos del sector desde la innovación y la gestión sostenible. Entre los temas tratados figuraron la silvicultura resiliente, la mejora genética, la innovación aplicada al monte, las nuevas tecnologías, la productividad forestal y la transferencia de conocimiento entre ciencia, industria y territorio.

La primera jornada incluyó conferencias sobre selvicultura activa y resiliente, híbridos de Eucalyptus y Corymbia, manejo nutricional en sistemas forestales y experiencias de viveros vinculadas a planta adaptada a cada parcela y casos de éxito testados. Las intervenciones corrieron a cargo de representantes de entidades como Aspapel, Assistech Brasil, RR Agroflorestal Brasil, Ence Terra y Viveros Mañente.

La sesión de este viernes se centró en el futuro de las coníferas en Galicia, con ponencias sobre el programa de pino pinaster y la resistencia al nematodo, la propagación innovadora de coníferas y modelos de gestión forestal compartida. También se analizó la innovación genética en eucalipto a partir de experiencias de Portugal y Galicia.

El simposio concluyó con nuevas conferencias sobre mejoramiento forestal, edición genómica y adaptación evolutiva al territorio, además de una mesa redonda final con los ponentes de la jornada.

Fernández Ríos visitó el certamen. / Cedida

Clúster de la biomasa

Galiforest acogió también la sexta Asamblea General del Clúster da Biomasa de Galicia, desarrollada igualmente en Sergude y coincidiendo con la feria forestal. En su inauguración, el director de la Axencia Galega da Industria Forestal, Alfredo Fernández Ríos, reivindicó el papel de la biomasa dentro de la cadena monte-industria y destacó que se trata de «un sector estratéxico» que el pasado año facturó 68 millones de euros, con una tendencia estable en los últimos ejercicios.

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Fernández Ríos recordó además que, según el último balance publicado por el Inega, la biomasa y el biogás representan el 25 % de la energía primaria gallega, por detrás del agua y el viento. También enmarcó este ámbito en el Plan director de la industria forestal, que considera estratégico promover el uso sostenible de la biomasa como fuente de energía, mejorar la gestión forestal activa, fomentar las renovables y reforzar la conexión de la sociedad con los recursos del monte.