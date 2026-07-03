A Estrada busca completar su segunda brigada forestal para este verano

El Ayuntamiento de A Estrada abrirá este viernes un nuevo proceso de selección para completar la segunda de las dos brigadas forestales de prevención y defensa contra incendios que prestarán servicio en el municipio durante la campaña de verano. La contratación se enmarca en el convenio de colaboración suscrito con la Xunta de Galicia y responde a la necesidad de cubrir las plazas que quedaron vacantes tras la primera convocatoria, en la que no se presentaron suficientes aspirantes para completar ambos equipos.

Después de ese primer proceso ya quedó constituida una de las brigadas, integrada por un jefe de equipo, un peón conductor y tres brigadistas, que estarán operativos durante los próximos meses para realizar labores de prevención y apoyo en la lucha contra los incendios forestales.

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La nueva convocatoria permitirá seleccionar a un jefe de brigada y cuatro peones forestales, ya que tampoco fue posible disponer de una bolsa de suplentes suficiente para completar la segunda unidad. Las personas interesadas dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para presentar sus solicitudes, bien a través del registro municipal o mediante la sede electrónica del Concello. Los contratos tendrán una duración de tres meses. Además, el Ayuntamiento ya ha cerrado la contratación de los dos conductores de motobomba previstos para reforzar el dispositivo municipal de prevención y extinción de incendios.