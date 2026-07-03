Encuentro entre Piñeiro y Cachafeiro

La directora general de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, mantuvo una reunión con la alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro, para analizar nuevas vías de colaboración en materia forestal, con especial atención al impulso de las agrupaciones forestales de gestión conjunta en el municipio. Piñeiro reiteró el compromiso de la consellería con este modelo de gestión. En Forcarei ya funciona la agrupación de gestión forestal conjunta de Filloi, que reúne a 20 propietarios y gestiona una superficie de 69 hectáreas, un ejemplo del modelo que la Xunta pretende seguir extendiendo.