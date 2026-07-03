Un concierto con paga extra

El Gran Escaparate de las Festas de San Paio ya tiene ganador definitivo. Tras la renuncia de José Luis Terceiro, propietario del primer número premiado y miembro de la comisión organizadora, el premio ha pasado al segundo número extraído en el sorteo, el 7744, que pertenece a los tres integrantes del grupo Supermirafiori.

La iniciativa, impulsada por la comisión de las Festas de San Paio para recaudar fondos, consistía en el sorteo de un escaparate valorado en unos 15.000 euros, repleto de productos que iban desde una motocicleta hasta palés de cerveza. Aunque José Luis Terceiro fue el agraciado en un primer momento, decidió renunciar voluntariamente al premio para evitar cualquier suspicacia, al formar parte de la organización de las fiestas.

Los nuevos ganadores adquirieron el boleto casi por casualidad. «Fue Puri Areán la que vino junto a nosotros después del concierto para ofrecernos unas rifas. Recuerdo que sacamos 20 euros, que nos dieron para cuatro. Una de ellas fue la ganadora», explica Gabriel Blanco, cantante del grupo y vecino de A Estrada.

Días después del sorteo, Blanco vio publicados los números premiados. «El primero no me sonaba, pero sí el segundo. Los boletos todavía seguían en la guantera de la furgoneta. Tuvimos un fin de semana intenso, con bolos en diferentes sitios, y habían quedado ahí. Llamé a Xurxo para que los mirase y vimos que teníamos el segundo», recuerda. La sorpresa fue aún mayor cuando, horas después, supieron que el primer premiado había renunciado, convirtiéndolos automáticamente en los nuevos propietarios del Gran Escaparate.

«De momento no tenemos ni idea de cómo lo vamos a repartir, porque es un premio conjunto», reconoce Blanco.

Supermirafiori está integrado por Gabriel Blanco, Xurxo Aboy (batería) y Martín Torres (bajo). La banda inició su andadura hace ocho años. Blanco fue anteriormente el líder del grupo Plan Siberia. Este grupo es «hobby» para todos ellos, una forma de completar sus trabajos con un ingreso extra. Su temporada alta comienza con la llegada del buen tiempo, con un apretado calendario en estos meses que los llevará por toda Galicia y también por otros puntos de España.

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Por este motivo y según anunció el presidente de la comisión, Iván Lorenzo, el grupo no podrá acudir a recoger el premio hasta la semana que viene. Está previsto organizar un acto oficial. El presidente también valoró lo vivido ayer con la renuncia del premio por parte de su compañero y amigo Jose Luis Terceiro. «Creo que hizo lo correcto. Si se quedase con él habría mucha gente que no lo iba a entender. Así queda todo más transparente», afirmó un hombre que reconoce que también había comprado algunos boletos para el sorteo. «Es algo que no piensas hasta que pasa», sentenció.