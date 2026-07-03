La campaña de donación de sangre ‘Un alento de vida’ recala en Lalín

Una unidad móvil de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue estará estacionada este viernes 3 en la Praza da Igrexa de Lalín en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas para facilitar la donación de los vecinos del municipio. Esta cita forma parte de la campaña de verano de ADOS, Un alento de vida, que promueve la agencia con el objetivo de fomentar la participación ciudadana durante el período estival. Las personas que participen en esta campaña recibirán un regalo como una almohada o un balón de playa y, al lado de la unidad móvil se instalará un espacio que simula una terraza de verano. Los donantes podrán inflar un globo que pasará a formar parte de la escenografía.

Esta iniciativa llegará a más de 170 concellos gallegos hasta finales del mes de agosto con el fin de obtener 22.000 donaciones de sangre. Desde ADOS recuerdan que todos los días son precisas 400 donaciones para garantizar el abastecimiento en los hospitales.

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Cabe destacar que el año pasado Lalín alcanzó, con 1.118 donaciones, una tasa de 55 donaciones por cada 1.000 habitantes, uno de los índices más elevados de Galicia.