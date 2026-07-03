Un nuevo atropello mortal reabre el debate sobre la variante de la N-640

El fallecimiento este jueves de una vecina de 84 años tras ser atropellada por un camión de reparto en la avenida Benito Vigo ha vuelto a situar en el centro del debate la seguridad de la travesía urbana de la N-640 a su paso por A Estrada. El accidente, ocurrido sobre las 11.00 horas a la altura de las oficinas de los antiguos juzgados, reabre una preocupación que vecinos, Ayuntamiento y grupos políticos llevan años denunciando sin que hasta ahora se haya encontrado una solución definitiva.

La víctima cruzaba la calzada acompañada de su marido cuando fue alcanzada por el vehículo pesado. Quedó atrapada bajo el camión y, pese a la rápida intervención de los servicios sanitarios y de emergencias, nada se pudo hacer por salvar su vida. Su marido, que no fue arrollado, tuvo que ser atendido tras sufrir una fuerte crisis de ansiedad al presenciar el siniestro.

Este nuevo atropello mortal se suma a la lista negra de los registrados en la travesía urbana de la N-640 desde 2019, una carretera que atraviesa el centro de la villa y por la que circulan diariamente más de 5.000 vehículos, entre ellos un importante número de camiones y otros vehículos pesados.

Uno de los siniestros mortales se produjo el 7 de septiembre de 2019, cuando un vecino de 83 años falleció tras ser atropellado en un paso de peatones de la avenida Benito Vigo. Cuatro años más tarde, el 22 de agosto de 2023, perdía la vida otro hombre, de 85 años, al ser arrollado por un camión cuando cruzaba por el paso de cebra situado junto a la casa consistorial. El accidente registrado este jueves convierte este tramo urbano en escenario de un tercer atropello mortal en apenas siete años.

La preocupación, sin embargo, no responde únicamente a estos fallecimientos. La hemeroteca deja constancia de una larga sucesión de atropellos con heridos ocurridos en distintos puntos de la travesía. En 2010 un septuagenario sufrió heridas de gravedad tras ser atropellado en Pérez Viondi. En los años posteriores también resultaron heridos un octogenario, dos nonagenarios, un niño de cinco años, varios menores y otros peatones alcanzados cuando cruzaban pasos de cebra de la avenida Benito Vigo. Solo en 2019 se registraron varios atropellos en apenas unas semanas, con menores y dos jóvenes entre las víctimas. El último antecedente antes del siniestro de este jueves se produjo en julio de 2024, cuando una mujer resultó herida en un paso de peatones situado frente a la farmacia Eirín.

Más allá de las actuaciones reclamadas desde hace años, el debate también pone el foco en los factores que pueden influir en este tipo de accidentes. El elevado tráfico que soporta la N-640, la conveniencia de seguir mejorando la señalización y la protección de algunos pasos de peatones, junto con la necesidad de mantener la máxima atención tanto al volante como al cruzar la calzada, forman parte de un diagnóstico compartido por vecinos y representantes municipales.

Muchos de estos accidentes se concentran en pasos de peatones sin regulación semafórica, especialmente en los situados junto a la casa consistorial, la farmacia Eirín, la pastelería Mimela o la guardería Elfos. Son puntos que los vecinos consideran especialmente conflictivos por el elevado volumen de tráfico, la intensidad del paso peatonal y las dificultades de visibilidad en determinadas circunstancias.

Cada nuevo atropello ha ido acompañado de peticiones para reforzar la seguridad mediante una mejor señalización, la instalación de nuevos semáforos, iluminación específica en los pasos de peatones, sistemas luminosos de advertencia o medidas que obliguen a reducir la velocidad de los vehículos. Son reclamaciones compartidas desde hace años por los distintos grupos políticos con representación municipal.

Variante

Junto a estas actuaciones, el accidente de este jueves vuelve a reavivar otra vieja reivindicación del municipio: la construcción de una variante que permita sacar del casco urbano buena parte del tráfico de paso que hoy atraviesa la avenida Benito Vigo. Quienes defienden esta infraestructura consideran que reduciría notablemente la presión circulatoria sobre una vía en la que conviven a diario miles de vehículos y un constante tránsito de peatones.

El tercer atropello mortal registrado en apenas siete años vuelve así a colocar la seguridad de la N-640 entre las principales preocupaciones de A Estrada y reabre un debate que, lejos de cerrarse, cobra hoy más fuerza que nunca.