La artesanía conquista Os Pendellos de Agolada

Ropa, calzado, joyas, utensilios para casa o dulces son solo algunas de las múltiples cosas que se pueden encontrar al recorrer estos días Os Pendellos de Agolada. Este viernes dio comienzo el XIII Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia. Una cita que contó con la presencia del conselleiro de Emprego, Comercio y Emigración, José González, y a la que este año se han unido cerca de setenta expositores que no solo ponen a la venta sus artículos, sino que muestran su proceso de elaboración.

Uno de los expositores que se puede visitar en el Corazón da Artesanía. / Iria Otero

En el interior de uno de los espacios se encuentran Isabel Grossi, artesana de A Casa Rodante APAMP e Inés Gómez, responsable de comunicación realizando un taller de papel. «A Agolada venimos con un taller de demostración y elaboración de papel, pero tenemos diferentes talleres artesanales. Tenemos de cestería, de encuadernación de cerámica y de textil. Todos son productos únicos hechos a mano», explica Inés Gómez. Es el octavo año que muestran su labor en Os Pendelllos y lo califican como un lujo. « Es la feria de artesanía de Galicia por excelencia, y lo que transmite, la importancia que le da el valor a la marca, creo que eso es algo esencial. Y el estar con artesanos tan importantes como nuestros compañeros, compartiendo espacio, el buen ambiente que hay aquí, el que nos conozcan, el trasladar nuestros valores y dar a conocer el valor de la artesanía por personas con discapacidad es un lujo», comenta Inés Gómez.

Iria Otero

La encargada de explicar a los asistentes como se realiza la elaboración del papel es Isabel Grossi. «Para hacer el papel primero hay que coger la planta, cortarla, cocerla, y después se traspasa a la pila holandesa. A continuación se pasa a la cubeta, se remueve muy bien y con un bastidor se saca la hoja. Cuando la tenemos se pasa a la prensa para que suelte todo el agua que tiene y ya escurrida se lleva para fuera para que seque», explicaba Isabel Grossi. Pero no solo se puede hacer papel, también tienen disponibles libretas, lámparas de cerámica, bolsas o encuadernación con cerámica.

Isabel Grossi, artesana de A Casa Rodante APAMP muestra la elaboración del papel de forma artesanal / Iria Otero

Unos metros más allá se encuentra Rodrigo Mosquera, de Tres Oficios, que acude a esta cita por segunda vez. «Es una cita en la que a todos los artesanos nos gusta estar y siempre que podamos es un sitio perfecto para mostrar tu trabajo y compartir experiencias con otros compañeros». Su labor está centrada en la madera y en concreto en el mobiliario, por lo que en su espacio se pueden encontrar desde tablas para cortar hasta cuencos.

Rodrigo Mosquera, de Tres Oficios realiza una muestra de la elaboración artesanal de un producto de madera. / Iria Otero

Entre la múltiple oferta de objetos artesanales no podía faltar el calzado. Y un expositor que no ha fallado ninguna de las trece ediciones de este Corazón da Artesanía es Elena Ferro, de Eferro. «Para nosotros es la feria más importante de artesanía tradicional, viene mucha gente y además lo importante es que los artesanos estamos trabajando y haciendo demostraciones, entonces el valor que se le da después a las piezas es mayor», relata la artesana. Y es que en su pendello están expuestos zuecos para todos los gustos, carteras, bolsos, entre otros complementos.

Elena Ferro, de Eferro, junto a su variada oferta de productos artesanales en Os Pendellos. / Iria Otero

A esta cita se puede acudir perfectamente con los más pequeños de la casa ya que también nos encontramos con cosas para ellos. En concreto con juguetes fabricados por Antonio Fernández, de Enxógate, que vive esta feria por quinta vez. «Yo empecé haciendo juegos de ingenio para adultos, y después fui avanzando hacia juegos de mesa para todas las edades, fui metiendo juegos de habilidad y últimamente he sumado automatismos». Precisamente estos últimos son los que más llaman la atención del público que se acerca hasta su expositor. Su oferta en muy variada y colorida, cada juguete es único y pensado desde cero por este artesano. « Yo me dedico a esto a tiempo completo. Primero hago el diseño, que es todo propio, y después va todo a ensayo-error. A veces lo que tienes en la cabeza no acaba como esperabas, y en ocasiones acaba mejor, pero yo intento salirme un poco de lo comercial», dice Antonio Fernández.

Y si después de disfrutar de la variada oferta textil y decorativa que se ubica en este lugar tan único a alguien le entra el apetito, no hay problema. Son múltiples los expositores gastronómicos que tienen a su disposición con los mejores productos gourmet. Un ejemplo de ello es Peruxiñas, fundado por Aitor Castro que presenta una variedad de galletas para los más golosos. «Hacemos galletas de diferentes sabores: mantequilla, dulce de leche, limón, cacao, jengibre y las envasamos en botes de vidrio. Buscamos no generar ningún tipo de residuo, todo el etiquetado está serigrafiado y lo que queremos es avanzar hacia una retornabilidad y que no haya ningún tipo de desperdicio», comenta el ártifice de este dulce.

Galletas de diversos sabores que se pueden encontrar en el expositor de Peruxiñas en el Corazón da Artesanía. / Iria Otero

No solo se podrá degustar los distintos productos sino que los visitantes podrán asistir a las muestras de cocina. Este viernes tuvieron lugar dos pases a cargo del chef Héctor López del restaurante España en Lugo y por la tarde fue el turno de Salomé Beiroa, quien realizó un recorrido sensorial por Galicia a través de quesos singulares.

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Las muestras continúan este sábado con la chef Lucía Freitas del restaurante A Tafona, a las 13.30 y a las 15.00 horas y por la tarde, el chef Jorge Gago, del restaurante A Maceta se encargará del showcooking a las 20.00 horas. El domingo será el turno de Javier Rodríguez Ponte, del Catering Boketé que se encargará de dos showcookings, uno a las 13.30 y otro a las 15.00 horas, y por la tarde habrá un taller de coctelería a cargo de Gabriel Vilar, profesor de la Escuela de Hostelería del IES Sanxilao.