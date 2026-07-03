Aquadeza descarta el origen municipal en el vertido del Asneiro

Un nuevo episodio de contaminación en el río Asneiro, a la altura del puente de la carretera a Vilatuxe, en Botos, ha vuelto a encender esta semana las alarmas medioambientales y políticas en el término municipal de Lalín. Aquadeza, la empresa concesionaria del servicio municipal de aguas confirma que el vertido detectado no procede de la red pública ni de sus infraestructuras, que operan «con total normalidad bajo los protocolos establecidos». Las investigaciones preliminares apuntan a que el origen podría localizarse en una actividad industrial del polígono de Botos, «aunque esta hipótesis debe ser confirmada por las autoridades competentes», añaden. Por ello, la compañía pide actuar con la máxima prudencia y evitar atribuir responsabilidades de forma anticipada. Finalmente, la entidad destaca que mantiene una colaboración activa con el Concello y los organismos oficiales para esclarecer las causas del incidente, comprometiéndose a informar de forma transparente sobre cualquier novedad que pueda suceder.

El vertido, registrado en la tarde del pasado miércoles afectó a un tramo de aproximadamente dos kilómetros de cauce, según la Xunta. Tras recibir el aviso, el personal de la Unidade de Investigación e Conservación da Natureza (Uicon), junto con un agente ambiental del distrito de Deza, se desplazaron hasta el lugar para comprobar la gravedad de la situación, confirmando que, por el momento, no se ha detectado mortalidad en la fauna ictícola del río, tal y como informan desde la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Paralelamente, los técnicos de Augas de Galicia realizaron una inspección sobre el terreno para iniciar el procedimiento administrativo pertinente, con el objetivo de determinar el origen exacto de la contaminación y dirimir las posibles responsabilidades por los daños ocasionados en la zona.

Este incidente ha provocado una inmediata reacción política por parte de la portavoz municipal socialista en el Concello de Lalín, Alba Forno, que ha exigido explicaciones urgentes al gobierno local liderado por José Crespo en un extenso comunicado. Forno denuncia con dureza que este suceso no es un hecho aislado, sino un síntoma más de un problema ambiental estructural que el Partido Popular lleva más de dos décadas siendo incapaz de resolver. La representante socialista advierte que «Lalín non pode seguir normalizando a contaminación dos seus ríos» y lamentó que la ciudadanía esté asumiendo esta situación debido a la repetición crónica de estas imágenes año tras año, asegurando que «o realmente preocupante é que estas noticias xa non sorprenden a ninguén». Asimismo, recuerda que el Concello de la capital dezana acumula miles de euros en sanciones impuestas por Augas de Galicia debido a vertidos vinculados a las estaciones depuradoras municipales; unos costes económicos que, según criticó, «acabamos pagando entre todos os veciños e veciñas».

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Para la portavoz del PSOE lalinense, la gravedad del asunto sucedido en el río Asneiro trasciende las multas económicas, puesto que «o máis grave non son as sancións económicas, senón o dano ambiental continuado que estamos causando aos nosos ríos». Según explica Forno, este impacto negativo «non se mide en euros, mídese na perda de calidade das augas, na degradación dos ecosistemas e na imaxe que proxectamos».