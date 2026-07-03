Obras
Adjudican por 112.530 euros la obra del área de autocaravanas de Fontán
Redacción
El Concello de Cerdedo-Cotobade ha adjudicado a la empresa Construcciones Pablo Moreira S.L. las obras de acondicionamiento del espacio que albergará la futura área de servicio y acogida para autocaravanas de Fontán, en la parroquia de San Xurxo de Sacos. La inversión asciende a 112.530 euros. El proyecto será financiado mediante un convenio con Turismo de Galicia, que aporta el 70 % de la inversión, mientras que el 30 % restante será sufragado por la Deputación.
La actuación se desarrollará en los terrenos del antiguo campo de fútbol, cedidos por la Comunidade de Montes de San Xurxo, y permitirá dotar al municipio de una infraestructura orientada a un segmento turístico en constante crecimiento.
La nueva área contará con ocho plazas para autocaravanas, una zona de servicio con punto de carga y descarga de aguas, abastecimiento de agua potable y espacios para estancias temporales. El proyecto incluye también la mejora de los accesos, pavimentos drenantes, iluminación, saneamiento, señalización y una zona de ocio equipada con mesas de pícnic, bancos y arbolado autóctono.
El contrato fue adjudicado después de que la oferta de Construcciones Pablo Moreira S.L. resultara la más ventajosa entre las dos presentadas. Además, contempla mejoras en la señalización y rotulación de la instalación mediante materiales integrados en el entorno.
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