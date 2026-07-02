Medio ambiente
La Xunta decomisa 11 kilos de truchas ilegales en un restaurante de Silleda
La Unidad de Investigación de Conservación de la Naturaleza (UICON), una nueva brigada móvil dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta de Galicia, ha decomisado una partida de 11 kilogramos de truchas en el municipio de Silleda. La intervención se ejecutó la semana pasada en el marco del programa autonómico para la detección del comercio ilegal de ejemplares procedentes de la pesca recreativa y deportiva. Los agentes ambientales descubrieron la infracción durante una inspección en un restaurante de la localidad, el cual ofrecía las truchas de forma ilegal para el consumo de sus clientes. Tras proceder a la retirada inmediata de todo el producto, las autoridades entregaron los ejemplares incautados a un centro benéfico.
Esta actuación se integra dentro del plan operativo anual de la UICON. Este cuerpo de élite está compuesto por ocho agentes de alta capacitación técnica, diseñado específicamente por la Xunta para investigar materias complejas que exigen una gran carga de trabajo, conocimientos específicos y una estrategia unificada en todo el territorio gallego. Desde el punto de vista legal, la Ley 2/2021 de pesca continental de Galicia prohíbe tajantemente la comercialización de cualquier pieza capturada bajo la modalidad de pesca recreativa. La normativa califica este tipo de conducta como una infracción muy grave, con sanciones económicas que oscilan entre los 25.001 y los 150.000 euros. Además de la gravedad de la multa, la Xunta advierte que esta actividad ilícita atenta directamente contra el patrimonio natural de la comunidad, provocando un impacto devastador en las poblaciones de trucha común que habitan en los ríos gallegos.
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