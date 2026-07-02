De Toledo a Santiago en 4 días

Con la llegada del verano y las vacaciones son múltiples las personas que se animan a hacer el Camino de Santiago. Y entre ellas nos encontramos con Carlos Gallego, sacerdote de San Bartolomé Apóstol de Villarrubia de Santiago y los 32 jóvenes que lo acompañan. Este gran grupo llega desde Toledo, pero la realidad es que comenzaron el Camino de Santiago en Ourense. La primera etapa la hicieron el lunes y hoy esperan culminar su trayecto, llegando a la Praza do Obradoiro. Los jóvenes que se han sumado a esta peregrinación comprenden edades muy diferentes, van desde los 13 hasta los 28 años. «Los mayores colaboran con la organización de las etapas y están atentos a los más pequeños», comenta Carlos Gallego. Para poder llevar a cabo el Camino van haciendo etapa por etapa teniendo como punto de partida el alojamiento en el que se hospedan los 33 integrantes. «Tenemos un autobús que nos lleva y nos recoge en el punto de inicio y de final de cada etapa», explica el sacerdote toledano.

Ellos han optado por realizar la ruta Vía de la Plata y por el momento no se han topado con mucha gente. Eso sí, han aprovechado la ruta para acudir diariamente a misa.

Puede sorprender que hayan elegido el momento del año en el dominan las altas temperaturas, pero Carlos Gallego explica que «es la época que mejor nos venía a todos porque cuadra con las vacaciones de los niños». Llevan planeando este viaje desde el pasado mes de noviembre, y durante estos meses los 32 jóvenes han realizado diferentes eventos solidarios para fraguar los gastos que conlleva el alojamiento y el transporte. Y es que, aunque el trabajo ha sido duro hasta llegar a la ruta jacobea, todo merece la pena por estos cuatro días de tranquilidad, reflexión y diversión. «Tienen todos mucha ilusión, van tirando unos de otros y hay muy buen ambiente entre todo el grupo», concluye el sacerdote.

Baja el flujo de peregrinos en Deza y Tabeirós: 5.500 durante la primera mitad del año

Superada la primera mitad del año, por las rutas jacobeas que discurren por las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes pasaron 5.562 peregrinos en total. Una cifra, que si bien es alta, no supera a la de los dos años anteriores, en los que en los seis primeros meses del año. En 2025 la cifra llegó a 6.092 caminantes y en 2024 fueron 5.696 personas las que se decantaron por estas cuatro rutas.

Desglosando las cifras por su recorrido nos topamos con que la Vía de la Plata reunió 3.967 compostelas este semestre, 1.111 de ellas alcanzadas en el pasado mes de junio. A pesar de que con respecto a las cifras alcanzadas el pasado año en los primeros seis meses la cifra es menor, pasaron 353 personas menos, este sigue siendo el trazado mayoritario.

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La segunda opción de los peregrinos a su paso por Deza y Tabeirós es el Camino de Invierno que en este primer semestre alcanzó los 1.058, 215 menos que en el mismo período de 2025, y, en concreto en el pasado mes de junio pasaron por est ruta 323 personas. Aunque la tendencia en estos seis primeros meses es negativa en los senderos más populares la situación cambia en lo referente al Camiño da Geira e dos Arrieiros, con 510 personas, supera a las 481 registradas en el mismo período el año pasado. De hecho un 37% de los peregrinos que optaron por esta ruta se concentra en el mes de junio, donde se alcanzaron los 187 caminantes. Por su parte, el Miñoto Ribeiro también experimentó una subida y es que a estas alturas ya ha registrado 27 peregrinos frente a los 18 del primer semestre de 2025, lo que supone un crecimiento del 67%.