La temporada de baño comienza en Lalín y Silleda

Este miércoles dio comienzo el mes de julio y con él la temporada de piscina. A las de Lalín ya se puede acudir en horario de 12.00 a 20.00 horas. La entrada es gratuita para los abonados del Lalín Arena, y tiene un precio de 2 euros al día para mayores de 16 años, y de un euro para las personas de menos de 16 y de más de 59 años.

Un grupo de personas al sol en la piscina de A Bandeira. | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

La oferta de baño también ha comenzado en Silleda, con obras de mejora, sobre todo, en el recinto de A Bandeira, en donde se han reformado íntegramente los baños y se ha colocado señalización. Desde el 22 de junio se pueden adquirir los bonos para las piscinas municipales en la planta baja del Concello, previo ingreso en la cuenta bancaria de la entidad. Además, existe la posibilidad de adquirir entradas individuales que están disponibles en las propias piscinas al precio de un euro. Con respecto a los bonos, para personas residentes en el municipio el precio es de 20 euros los adultos y 16 euros los niños hasta 16 años, para los no residentes los bonos tienen un coste de 35 euros los adultos y 25 euros menores de 16 años. El Concello de Silleda también oferta la posibilidad de adquirir un bono familiar por 10 euros por cada miembro titular, 16 euros la cuota del primer hijo. ocho euros la del segundo y gratuito a partir del tercero.

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Asimismo, desde esta semana los vecinos de Rodeiro pueden disfrutar de la piscina municipal de lunes a sábado en horario de 11.30 a 14.00 horas, salvo los martes y por las tardes de 16.00 a 21.00 y los domingos de 16.00 a 21.00 horas.