Silleda recupera la fuente de Escuadro con una mejora integral y materiales de economía circular

El Concello de Silleda ha finalizado los trabajos de mejora de la fuente de Escuadro. La intervención incluyó un solado en piedra, una zona ajardinada con un banco y la plantación de un cerezo, con el objetivo de dignificar este espacio tradicional de la parroquia y hacerlo más cuidado, accesible y agradable para el uso vecinal.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, visitó la zona para comprobar el resultado de los trabajos. La actuación se completó con la colocación de una nueva placa conmemorativa, en la que se recuerda que la fuente fue construida en 1952 y reformada en 2026 a petición de la vecindad de Escuadro. Sustituye a la anterior, también de 1952, correspondiente a la antigua Junta de Ayuda a Municipios —JAM— y que incluía la simbología del yugo y las flechas, dando así cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática.

Desde el Concello destacan el carácter de economía circular de la obra, ya que la piedra utilizada en el nuevo solado procede del entorno de la Praza da Igrexa de Silleda, de donde fue retirada dentro de las obras que se ejecutan en ese ámbito. Ese material recibe ahora un nuevo uso en un espacio público de la parroquia de Escuadro.

Pena señaló que esta actuación «é un bo exemplo de como pequenas intervencións poden ter un gran valor para a veciñanza, porque permiten recuperar espazos de encontro, coidar o patrimonio das parroquias e mellorar a súa contorna». También puso en valor la colaboración vecinal: «Foron os propios veciños e veciñas quen trasladaron esta demanda, e dende o Concello quixemos atendela cunha actuación sinxela pero moi coidada, realizada con medios municipais e aproveitando materiais que puideron ter unha segunda vida».

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Precisamente, Escuadro celebra hoy, 2 de julio, la fiesta de la Visitación de la Virgen María a Santa Isabel, con misas rezadas toda la mañana, la solemne a las 13:00 horas y los actos habituales de la novena por la tarde. Actúa la Banda de Música Artística de Merza.