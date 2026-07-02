La Rapa das Bestas reúne a 150 medios de comunicación internacionales

La Rapa das Bestas de Sabucedo reunirá este fin de semana a unos 150 profesionales de la comunicación procedentes de nueve países para informar sobre esta tradición centenaria. Además de periodistas y fotógrafos llegados de distintos puntos de España, también han confirmado su asistencia profesionales de Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Alemania, Reino Unido, Rumanía, Francia y Portugal.

Ante la previsión de una ola de calor extremo, se ha decidido retrasar el inicio de la rapa del sábado de las 19.00 a las 20.00 horas y adelantar las del domingo y lunes de las 12.00 a las 11.00 horas. Solo quedan entradas para la última.