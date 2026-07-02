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Celebración

Prado organiza sus Festas de San Bieito con música y juegos populares

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Redacción

Lalín

La parroquia de Prado, en Lalín, se prepara para un fin de semana lleno de celebraciones con las fiestas en honor a San Bieito.Los actos darán comienzo el viernes 11 de julio con una misa rezada a las 10.00 y a las 11:00 horas, seguida de la misa solemne, a las 12.00 horas, con procesión. A las 13:00 horas la Banda de Música A Lira de Prado ofrecerá un concierto. Uno de los platos fuertes de la jornada llegara con la que será la 3ª Xuntanza con la Comida popular que se celebrará a las 15:00 horas. El menú, que incluye, pulpo, carne o caldeiro, bebidas, postre, café y licores, tendrá un precio de 35 euros para socios, 40 euros para no socios y de 15 euros para niños de entre 6 y 15 años. Los tickets se pueden adquirir en A Taberna de Prado, Bar Adega y Panadería de Prado y reservar en el número 633 022858. Por la tarde no faltará diversión con juegos populares, a partir de las 18:00 horas, que incluirán tiro de cuerda y carrera de sacos. Además, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de hinchables y de una fiesta de la espuma. .La jornada culminará con una animada verbena a partir de las 19.00 horas, a cargo del Arcoiris, que pondrá el broche musical.

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