El paro baja en 63 personas en junio en Deza y Tabeirós y encadena cuatro meses de descenso

El paro bajó en el mes de junio en las comarcas de Deza y Tabeirós registrando 2.042 personas desempleadas, 63 menos que el mes anterior. Una tendencia que se mantiene y que alcanza su cuarto mes consecutivo. El descenso es generalizado en todos los municipios, salvo en Vila de Cruces y en Cerdedo que suman dos nuevos demandantes cada uno. En comparación con el mes anterior sí que se observa una desaceleración en la bajada del paro, puesto que el pasado mes de mayo cerró con 90 nuevos afiliados, y con respecto al mismo periodo del año anterior, la caída se mantiene pero las cifras cambian. En 2025 el número de desempleados bajaba de los 2.000, situándose en los 1.995, lo que supone 47 personas más que hace un año.

Por sectores, el servicios es que el más parados concentra, pero también es el que más ha aumentado sus cifras de contratación en el último mes con 43 desempleados menos entre las dos comarcas, sitúandose en las 1.316 personas. En comparación con el año anterior la cifra ha aumentado ya que en junio de 2025 eran 1.283 los demandantes de empleo. Con respecto al resto de sectores la bajada en la cifra del paro también se consolida. En el sector primario y secundario son tres y ocho personas menos, respectivamente, con respecto al mes de mayo, situándose en 104 en el primario y 282 en el secundario entre Deza y Tabeirós. En la construcción el descenso registrado es de 7 personas sumando las cifras de ambas comarcas. En Deza, las personas en situación de desempleo en este sector son 73 y en Tabeirós son 56. Sin embargo, hay un grupo que sí que aumenta sus números este mes. Se trata del sin actividade anterior que en junio sumó tres nuevos demandantes.

Con respecto al paro por concellos, la gran mayoría han sufrido un descenso, concentrando Lalín la mayor bajada con 20 personas y registrando 755 desempleados. Una caída similar es la que ha experimentado Agolada con 18 demandantes menos, alcanzado los 55. En Silleda el paro desciende en más de una decena y en Dozón y en Rodeiro lo hace en seis y cinco personas, respectivamente. En la comarca del Deza la subida, eso sí, ligera, la sufre Vila de Cruces que suma dos nuevos demandantes. Misma cifra que aumenta en Cerdedo y que difiere con la tendencia que siguen A Estrada y Forcarei que suman cuatro y un nuevo afiliado, respectivamente.

En el análisis por edad la caída ha sido mayor en los mayores de 25 años. Tanto hombres como mujeres alcanzan cifras muy similares. 37 hombres han conseguido empleo y 31 mujeres. Ellas también consiguen un ligero descenso en el grupo de menores de 25, donde este mes una persona ha encontrado trabajo. Sin embargo, los varones más jóvenes han aumentado en cuatro, sitúandose en 47 entre Deza y Tabeirós.

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Sociedades creadas

Aunque las cifras de empleo que deja este junio son positivas, en lo relativo a la creación de nuevas sociedades los números relatan otra situación. En el pasado mes se crearon 8 sociedades limitadas, la mitad de las que se registraron en el mismo periodo en 2025. Además, poniendo el foco en los seis primeros meses del año, la tendencia se confirma. En esta primera mitad se han conformado 50 sociedades frente a las 59 que se establecieron en el primer semestre de 2025.