Un nuevo vertido contaminante en Botos enturbia el río Asneiro

El Concello de Lalín acumula múltiples sanciones de Augas de Galicia debido a los recurrentes vertidos contaminantes procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Botos, un recurrente problema medioambiental crónico que afecta de forma directa al río Asneiro y a toda la cuenca del Deza, y que ayer se reprodujo en el primero de ellos en forma de aguas turbias y con espuma, un episodio cuya alerta llegó por parte de expertos desplazados a la zona. La última de estas penalizaciones administrativas supuso una multa de 4.000 euros impuesta al Concello por una infracción leve tras emitir residuos no autorizados al cauce fluvial. Este expediente sancionador se sumó a otro previo de 1.500 euros motivado por un episodio idéntico de contaminación en la misma infraestructura, evidenciando fallos sistémicos en la gestión de aguas residuales del municipio. Este desastre ecológico se manifiesta de forma cíclica mediante densas capas de espuma blanca, coloraciones lechosas en el agua y un fuerte olor desagradable que destruye el entorno natural del río Asneiro.

En algunos tramos del río se pudo ver espuma bajando por el cauce. |

El origen técnico del problema se concentra en la incapacidad estructural de la depuradora de Botos para gestionar picos de caudal. Cabe recordar que el sistema colapsa sistemáticamente bajo dos escenarios: cuando se registran precipitaciones de cierta intensidad que desbordan la red mixta de pluviales y fecales, y cuando industrias del polígono de Botos vierten detergentes o residuos masivos a la red de alcantarillado sin pretratamiento adecuado, superando la capacidad biológica de la planta. El impacto ambiental no se limita a Lalín. Las sustancias viajan rápidamente río abajo afectando al río Deza, al río Ulla y comprometiendo gravemente los ecosistemas de la zona, llegando incluso a tener repercusiones en la ría de Arousa. Colectivos ecologistas como la asociación AEMS-Ríos con Vida han tramitado denuncias formales ante la gravedad de la situación, alertando sobre el peligro letal para la fauna piscícola y las captaciones de agua destinadas al consumo humano en los núcleos de población inferiores.