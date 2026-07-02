Suceso
Nuevo atropello mortal en la Avenida Benito Vigo de A Estrada
Una octogenaria fue arrollada por un camión en las inmediaciones del cruce con la calle Pérez Viondi
Redacción
La Avenida Benito Vigo de A Estrada registró un nuevo atropello mortal. En esta ocasión los hechos tuvieron lugar cerca del cruce con la calle Pérez Viondi, justo a la altura de los antiguos juzgados. La mujer, vecina de la zona de más de ochenta años, fue arrollada por un camión de reparto, que bajaba hacia el consistorio, falleciendo en el acto.
Todo apunta a que el atropello no tuvo lugar en ninguno de los dos pasos de cebra que hay en la zona. Al parecer la fallecida habría intentado cruzar la carretera nacional por una zona intermedia, con fatales consecuencias.
Cabe recordar que en los últimos años se han registrado varios atropellos similares en la misma zona, lo que originó críticas por la falta de seguridad en un punto en el que se junta un gran tránsito de vehículos, con el paso constante de vecinos.
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