Loureiro celebra las fiestas de Santa Isabel con una comida popular

La Comisión de Festas de Loureiro presentó el programa de las fiestas en honor a Santa Isabel, que se celebrarán el próximo 4 de julio, en un acto en el que también participaron el alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela, y el teniente de alcalde, Fernando Vázquez. Durante la presentación se destacó la implicación de la vecindad en la organización de esta cita, ya consolidada como una de las celebraciones más destacadas del municipio. La jornada comenzará a las 14.00 horas con una sesión vermú amenizada por Os Afoutes do Canón de Pau. A continuación se celebrará un almuerzo popular, con servicio de pulpeiro, además de empanadas, empanadillas y callos para todos los asistentes. A partir de las 16.30 , la música continuará con la actuación de la discoteca móvil Dolce Vita.