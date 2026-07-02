Lourdes acoge el fervor sacro de Deza

La comarca de Deza se convierte estos días en el corazón latente de la gran peregrinación mariana organizada por la Diócesis de Lugo con destino al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia. Un grupo de 52 vecinos de la zona lidera con su devoción este viaje espiritual, integrándose de manera activa en una multitudinaria expedición de 370 personas que partió este pasado lunes con el firme objetivo de vivir cinco jornadas inolvidables de fe y compañerismo en tierras galas. Al frente de esta delegación comarcal se encuentra José Criado, párroco de Lalín y rector del santuario de O Corpiño, cuya presencia y liderazgo aportan una guía espiritual muy cercana y profundamente significativa para todos los participantes que se han sumado a la ruta.

El protagonismo de la delegación dezana, respaldada por el cura de O Corpiño, se hace sentir en cada uno de los solemnes actos religiosos programados hasta el viernes. Los peregrinos vivirán momentos de enorme emoción compartida al participar en el rezo del exigente Vía Crucis. Esta histórica obra, inaugurada en septiembre de 1912, cuenta con una longitud de 1.500 metros e incluye subidas y bajadas difíciles por las colinas que rodean el recinto sagrado. Sus 15 estaciones están majestuosamente realizadas con 115 estatuas a escala humana de hierro fundido patinado, lo que añade una gran solemnidad artística al recorrido.

Asistencia al Vía Crucis ante las estatuas de hierro, en Lourdes. / Bernabé

Asimismo, la comitiva participó en la multitudinaria misa internacional que congrega a fieles de los cinco continentes y, de manera muy especial, en la emotiva eucaristía que se celebrará en la misma Gruta de Massabielle, el lugar exacto donde se apareció la Virgen María. Además, la devoción mariana de los dezanos iluminará la noche francesa durante la espectacular y conmovora procesión de las antorchas, uno de los ritos más icónicos y visualmente impactantes del santuario pirenaico.

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Junto a la intensa agenda litúrgica, los 52 dezanos actuarán como un grupo sumamente unido a la hora de disfrutar de los atractivos turísticos que ofrecen los Pirineos, compartiendo momentos de ocio junto a Criado. Los excursionistas aprovecharán al máximo el viaje para maravillarse con las impresionantes formaciones geológicas de las Grutas de Bétharram, recorriendo sus pasadizos subterráneos a pie y en barco, y conocerán de cerca el milenario oficio artesanal en una emblemática fábrica de velas local. El próximo viernes, la expedición emprenderá el camino de regreso hacia tierras gallegas, consolidando los lazos vecinales creados en el trayecto y llevando de vuelta a Deza una experiencia única e imborrable grabada en el alma.