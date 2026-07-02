Loimil celebra sus fiestas del Carmen

La parroquia estradense de Loimil celebra el próximo 11 de julio sus fiesttas del Carmen, con misa solemne a las 13.30 horas y comida popular a partir de las tres de la tarde. El menú, con precio de 35 euros para adultos y 15 para niños de 6 a 12 años consta de pulpo, churrasco, bebida, postre y café.