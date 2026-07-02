Cantera
Histórico doblete de Copa para la cantera del ED Lalín FS en el Xogade
El club lalinense acudió a la cita con dos equipos benjamines, dos alevines, un infantil y un cadete
El ED Lalín FS ha consolidado su proyecto de cantera tras una brillante actuación en la fase Sur-Occidental del programa Xogade, celebrada entre noviembre de 2025 y junio de 2026. El club lalinense acudió a la cita con una amplia representación de su base, compuesta por dos equipos benjamines, dos alevines, un infantil y un cadete. La competición, que constó de una exigente liga a una vuelta y la posterior disputa de la Copa, enfrentó a los lalinenses con conjuntos de Rodeiro, Chantada, Taboada, Portomarín, Paradela, Guntín y Friol.
El gran esfuerzo de los jóvenes deportistas de la capital dezana culminó con un éxito rotundo: el título de Copa en las categorías alevín y prebenjamín después de una trayectoria impecable en la competición. Más allá de los resultados deportivos, desde la entidad destacan el crecimiento integral de sus jugadores, uno de los objetivos de la actividad. El rendimiento de todos los equipos fue muy positivo, «sobresaliendo por su organización táctica y un compromiso inquebrantable», según sus responsables. Además, el juego limpio y el comportamiento ejemplar dentro y fuera de la pista fueron constantes que recibieron el reconocimiento unánime de rivales, árbitros y organización. Con este gran papel, el ED Lalín FS reafirma su modelo formativo basado en el «esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo».
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