La Guardia Civil investiga a un vecino de Vila de Cruces por el robo de seis vehículos que ocultaba despiezados en Lugo

La Guardia Civil de Vila de Cruces investiga a un vecino de la localidad, de 59 años, como presunto autor del robo de un coche y cinco motocicletas que fueron localizados despiezados en la provincia de Lugo. El suceso se remonta al pasado 8 de abril, cuando se denunció la sustracción de un turismo Audi A3 y cinco motos de diferentes cilindradas. Los autores aprovecharon que la dueña de la vivienda se encontraba de vacaciones para entrar al garaje anexo al inmueble en Vila de Cruces y llevarse los vehículos en fechas comprendidas entre el 30 de marzo y el 7 de abril.

Aunque la inspección técnico-ocular inicial no aportó pistas relevantes, las pesquisas de los agentes en los caminos cercanos y las entrevistas con los vecinos dieron frutos. Varias personas alertaron de la presencia de un coche con un remolque tipo plataforma que transportaba el turismo robado. Gracias a los testimonios, la Guardia Civil logró identificar rasgos muy específicos del vehículo sospechoso, como el color, las llantas y el portaequipajes, aunque no disponían de la matrícula.

La investigación dio un giro decisivo el pasado 2 de junio, cuando las patrullas detectaron un coche idéntico en un control preventivo de seguridad ciudadana y confirmaron que se trataba del mismo vehículo utilizado en el robo. Esta intervención permitió seguir el rastro de los bienes robados hasta una parcela vallada en un municipio de Lugo. El pasado 5 de junio, los agentes registraron el almacén donde se ocultaba el botín y recuperaron el coche y las motos, cuya identificación resultó muy compleja debido a que se encontraban totalmente despiezados.

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Finalmente, el 26 de junio la Guardia Civil localizó e imputó al sospechoso, que presuntamente ya había vendido las piezas a una tercera persona. Tras el éxito del operativo, la Benemérita ha emitido un comunicado para agradecer el apoyo de los residentes y recordar la enorme importancia de la colaboración ciudadana en el entorno rural, animando a la población a anotar matrículas extrañas y a dar aviso inmediato ante cualquier movimiento que resulte sospechoso.