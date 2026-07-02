El Gran Escaparate del San Paio ya tiene ganador

El Gran Escaparate sorteado por las Festas de San Paio ya tiene ganador. Tras la renuncia por parte del propietario del primer número, la preferencia ha pasado al segundo de los números sorteados, el 7744, que no tiene un único duelo, sino tres. Se trata del grupo Supermirafiori, quienes, según nos cuentan, adquirieron el boleto después del concierto que ofrecieron en el primer día de las fiestas.

"Fue Puri Areán la que vino a junto nuestra después del concierto para ofecernos unas rifas. Recuerdo que sacamos 20 euros, que nos dio para cuatro. Una de ellas fue la ganadora", nos explica su cantante, el estradense Gabriel Blanco. Días después, el músico vio anunciados los números del sorteo. El primero no le sonaba pero sí el segundo. "Los boletos todavía seguían en la guantera de la furgoneta. Tuvimos un fin de semana intenso, con bolos en diferentes sitios, y habían quedado ahí. Llamé a Xurxo para que los mirase y vimos que teníamos el segundo", explica. Su sorpresa llegó cuando pasaron las horas y el ganador no aparecía. Finalmente conocieron la noticia de que Jose Luis Terceiro había renunciado al premio, siendo ellos los ganadores. "De momento no tenemos ni idea de cómo lo vamos a repartir, porque es un premio conjunto", afirmó el cantante.

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El antiguo líder de Plan Siberia forma junto a Xurxo Aboy (batería) y Martín Torres (bajo) el grupo Supermirafiori, que comenzó su andadura hace ya ocho años.