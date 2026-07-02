A Estrada avanza en la tramitación para humanizar 250 núcleos rurales

El Concello de A Estrada llevó ayer a la Mesa de Movilidad y a la comisión informativa de Urbanismo el proyecto de humanizaciones en el rural que financiará con cargo al Plan Edil, incluido en la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) vinculada a la nueva convocatoria de fondos europeos. La iniciativa contempla una inversión de 6,5 millones de euros y, tras recibir el dictamen de ambos órganos, el gobierno local prevé aprobarla el próximo lunes en la junta de gobierno para iniciar posteriormente el proceso de contratación de las obras.

El proyecto constituye la actuación de mayor cuantía dentro del Plan de Acción Integrado (PAI) presentado por el Concello para acceder a los nuevos fondos europeos, que también incluye la remodelación de la Casa da Música y la construcción del nuevo edificio de Servicios Sociales en la antigua sede del INEM. La administración local obtuvo la concesión del 100% de la financiación solicitada, que asciende a 10 millones de euros, de los que más del 60% se destinarán a esta actuación en el rural.

La propuesta supondrá actuaciones en las 51 parroquias del municipio y, en esta primera fase, permitirá intervenir en más de la mitad de los 473 núcleos de población de A Estrada, aunque el Concello concibe el plan con vocación de continuidad. El alcalde, Gonzalo Louzao, explicó que el proyecto comenzó a diseñarse el pasado mes de septiembre, antes incluso de conocerse la resolución definitiva de los fondos europeos. Durante estos meses, el regidor y el arquitecto técnico municipal, Daniel Órrea, recorrieron todas las parroquias para conocer sobre el terreno las principales necesidades planteadas por vecinos, asociaciones y alcaldes de barrio, información que posteriormente se incorporó a una base de datos para elaborar el proyecto definitivo. Louzao destacó además que la iniciativa se fundamenta en la Agenda Urbana Local y recordó que, si en anteriores convocatorias de fondos europeos las principales actuaciones se concentraron en el casco urbano, con intervenciones como las de la alameda municipal, la Praza da Feira o la avenida Fernando Conde, en esta ocasión el objetivo es trasladar ese esfuerzo inversor al rural, donde reside más del 50% de la población estradense.

El gobierno local decidió además incrementar en 500.000 euros la dotación inicialmente prevista para esta actuación. Si en un primer momento el presupuesto ascendía a 6 millones de euros, finalmente alcanzó los 6,5 millones con el objetivo de dar cabida a todas las necesidades detectadas durante ese proceso de participación y análisis sobre el terreno. Las actuaciones previstas consistirán principalmente en la humanización y mejora del espacio público en los núcleos rurales, incluyendo el hormigonado de cunetas para ganar espacio destinado al tránsito peatonal a modo de sendas, sistemas de recogida de aguas, nueva señalización vertical y horizontal, instalación de mobiliario urbano y soportes para contenedores, entre otros elementos. El Concello anunció además que presentará el contenido del proyecto de forma individualizada en cada parroquia para explicar a los vecinos las actuaciones previstas, su ubicación y los criterios técnicos seguidos para su planificación.

Noticias relacionadas

En cuanto a la financiación, el Ayuntamiento recordó que el nuevo Plan Edil modifica el sistema aplicado en anteriores convocatorias europeas. En esta ocasión, la aportación se distribuye en una proporción del 60% con fondos europeos y el 40% restante con financiación local. No obstante, la Diputación de Pontevedra asumirá la mitad de la aportación municipal, dos de los cuatro millones de euros que corresponderían al Concello a través del Plan Espazo Depo, mientras que la administración local financiará el importe restante mediante un préstamo.