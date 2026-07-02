A Estrada abre su oficina de turismo en el Pazo de Oca

El Concello de A Estrada ha reforzado su red de información turística con la apertura del punto de atención del Pazo de Oca, uno de los principales reclamos del municipio y conocido como el Versalles gallego. Esta oficina, que registrado buenas cifras de visitantes y que funcionará durante los meses de julio y agosto, se suma a la de la Casa das Letras, operativa desde hace un mes.

El Pazo de Oca recibe cada año más de 20.000 visitantes, la mayoría durante el verano, por lo que el nuevo servicio busca facilitar información sobre los recursos turísticos de A Estrada y su entorno. Permanecerá abierto de martes a sábado, de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, mientras que los domingos atenderá de 10.00 a 14.00 horas. Los lunes permanecerá cerrado.

La oficina de la Casa das Letras, que cuenta con la colaboración de Turismo Rías Baixas, abre de martes a viernes entre las 9.30 y las 14.00 horas y de 16.00 a 19.00, mientras que los sábados lo hace de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

La apertura anticipada este año del punto de información del casco urbano ha permitido constatar el creciente interés de los visitantes por las principales citas del calendario festivo estradense, como la Feira da Sidra, las fiestas de San Paio o la Rapa das Bestas. Además de las consultas presenciales, el servicio ha registrado un notable incremento de solicitudes de información por teléfono y correo electrónico.

En los últimos días, la proximidad de la Rapa das Bestas ha concentrado buena parte de las consultas, relacionadas con el programa de la fiesta, las entradas para los curros, los horarios, los aparcamientos o el servicio especial del Rapabús.

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Durante este primer mes de funcionamiento, la oficina ubicada en la Casa das Letras también atendió a numerosos peregrinos, que solicitaron principalmente el sellado de credenciales y requirieron recomendaciones sobre la oferta gastronómica local, uno de los aspectos que más interés sigue despertando entre quienes visitan A Estrada.