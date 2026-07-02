Escuadro vuelve a mirar hacia Santa Isabel

Escuadro volvió a cumplir con una de sus citas más arraigadas. La romería de Santa Isabel abrió este jueves su primer día grande, dedicado a la Visitación de la Virgen María a su prima, con misas rezadas desde las 8:30 horas, y la solemne a la una de la tarde. Al término se celebró la procesión y el tradicional paso por debajo de la imagen de las dos santas, uno de los momentos más característicos de la celebración.

Romeros en la roca de Penadauga. / Bernabé / Javier Lalín

La jornada mantuvo el pulso habitual de la fiesta, con bastante presencia de fieles y vecinos desde la mañana, aunque la mayor afluencia se espera para el domingo, cuando el santuario celebrará el Gran Día de Santa Isabel. La programación de este jueves se completó por la tarde con el santo rosario y la novena, seguida de una misa cantada.

La romería conserva ritos que van más allá del propio santuario. Muchos romeros se acercan también a la roca de Penadauga, vinculada desde antiguo a la devoción popular, para mojarse con el agua estancada sobre la piedra y dejar ofrendas en forma de velas en la parte inferior. Ese gesto, repetido año tras año, forma parte de la dimensión más íntima de una celebración en la que la fe, la tradición y las peticiones personales se entremezclan.

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El programa continuará el sábado con la Festa das Vésperas, con misa y actuación del grupo tradicional O Son da Fervenza. El domingo llegará la jornada principal, con eucaristías desde las 8:30 horas, la solemne a las 13:00, procesión, paso por debajo de las imágenes y música durante todo el día con las bandas Recreativa e Cultural de Bandeira y Municipal de Silleda.