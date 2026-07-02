Cuentas municipales
La deuda de los concellos de Deza y Tabeirós-Montes se reduce más de 3 millones de euros en 2025, pero queda aún en 15,6
Lalín, A Estrada y Silleda concentran el 96% de la deuda viva municipal, aunque los tres han logrado disminuir su pasivo financiero
Vila de Cruces se suma a Forcarei y Rodeiro como entidades sin préstamos pendientes
La deuda viva de los concellos de Deza y Tabeirós-Montes se redujo de forma significativa al cierre de 2025. Los ocho municipios acumulan 15,6 millones de euros pendientes de pago con entidades financieras, frente a los más de 18,7 millones que sumaban un ejercicio antes. La rebaja supera, por tanto, los tres millones de euros y rompe con la tendencia alcista que había marcado el balance de 2024, cuando los tres municipios de mayor tamaño asumieron un mayor volumen de préstamos vinculados, en buena medida, al esfuerzo inversor.
El mapa de la deuda continúa muy concentrado. Lalín, A Estrada y Silleda reúnen 14,98 millones de euros, lo que equivale a prácticamente el 96% de todo el pasivo financiero municipal de ambas comarcas. Son, con mucha diferencia, los concellos que soportan la mayor carga bancaria, aunque también son los que disponen de mayor población, presupuesto y capacidad inversora. En el extremo opuesto se sitúan Forcarei, Rodeiro y Vila de Cruces, que cierran el ejercicio sin deuda viva. Los dos primeros ya venían repitiendo en los últimos años esa situación de cero préstamos pendientes, mientras que Cruces consigue ahora incorporarse a esa lista tras liquidar los algo más de 40.000 euros que figuraban en la estadística anterior.
Lalín sigue al frente del ranking comarcal, con 7.670.802 euros de deuda viva al cierre de 2025. La cifra continúa siendo elevada, pero supone un descenso notable respecto a los cerca de 9,9 millones contabilizados un año antes. La reducción ronda los 2,2 millones de euros y explica por sí sola buena parte de la mejora global registrada en la zona. El Concello lalinense mantiene así el mayor volumen de préstamos pendientes, aunque con una posición más desahogada que la reflejada en el balance de 2024, ejercicio en el que el gobierno local había vinculado parte del aumento al esfuerzo inversor desarrollado en proyectos como la reforma de la calle Areal o actuaciones de la Edusi, además del efecto de ingresos pendientes de otras administraciones.
El segundo municipio con más deuda es A Estrada, que también reduce su carga financiera. Cierra 2025 con 4.565.832 euros, frente a los aproximadamente 5,3 millones del ejercicio anterior. La rebaja supera los 700.000 euros, aunque el Concello estradense conserva un peso relevante dentro del conjunto comarcal: casi tres de cada diez euros de deuda viva de Deza y Tabeirós-Montes corresponden a sus cuentas. Su evolución contrasta con la subida más moderada que había registrado en 2024, cuando pasó de unos 4,9 a 5,3 millones.
Silleda completa el grupo de los tres grandes deudores municipales, con 2.743.833 euros pendientes. En este caso la bajada es más contenida, de algo más de 150.000 euros respecto a los 2,9 millones de 2024. El año anterior la deuda silledense se había disparado prácticamente al doble, después de pasar de 1,5 a 2,9 millones, una evolución relacionada con la aprobación de un crédito de 1,7 millones para la mejora de accesos en 18 núcleos. Aun con el ligero alivio de 2025, Silleda sigue representando en torno al 17,5% de toda la deuda viva de los municipios analizados.
Por debajo de esos importes aparece ya un segundo bloque con cantidades mucho más reducidas. Agolada es el único concello de la relación que incrementa su deuda viva, al pasar de unos 308.000 euros a 353.712. La subida se sitúa en el entorno de los 45.000 euros, suficiente para desplazar a Dozón como cuarto municipio con más pasivo bancario de la zona. Dozón, por el contrario, continúa rebajando sus obligaciones financieras: después de haber recortado a la mitad su deuda en 2024, vuelve a reducirla en 2025 hasta 274.978 euros.
El cambio más simbólico se produce en Vila de Cruces. El municipio cruceño ya presentaba una deuda muy baja en la estadística anterior, con apenas unos 41.000 euros pendientes, y ahora queda oficialmente a cero. Su situación resulta especialmente reseñable porque se trata de un concello con mucha más población y estructura de servicios que Agolada o Dozón, los dos municipios que aún conservan deuda viva dentro de ese tramo bajo. Forcarei y Rodeiro, por su parte, mantienen la continuidad de los últimos ejercicios y vuelven a cerrar sin préstamos pendientes de amortizar.
En conjunto, la fotografía de 2025 refleja una mejora generalizada de la posición financiera municipal. Seis de los ocho concellos reducen su deuda o la mantienen en cero, solo uno la incrementa y tres terminan sin ningún compromiso bancario vivo. La zona queda así por debajo de los niveles del año anterior, aunque con una lectura todavía muy condicionada por la evolución de Lalín, A Estrada y Silleda. Cualquier variación significativa en esos tres ayuntamientos altera de forma decisiva el balance conjunto, porque el resto de municipios apenas suma ya 628.690 euros de deuda viva.
Tres colocados entre los veinte primeros de Galicia
La deuda viva mantiene a Lalín, A Estrada y Silleda en la parte alta del ránking gallego de concellos con más pasivo bancario al cierre de 2025. Lalín ocupa el octavo puesto autonómico, con 7,6 millones de euros pendientes de amortizar; A Estrada figura en el número 13, con 4,5; y Silleda aparece en el 20, con 2,7. El listado gallego lo encabeza A Coruña, con 51,2 millones de euros de deuda viva. Le siguen Santiago de Compostela, con 23,6 millones; Miño, con 19,3; Ferrol, con 15,4; Vilagarcía de Arousa, con 9,05; Lugo, con 8,94; y Ribeira, con 8,49. Justo a continuación se sitúa Lalín, por delante de Viveiro, Sanxenxo, Poio y Verín. A Estrada aparece inmediatamente después de este último, mientras que Silleda cierra el grupo de los veinte primeros concellos gallegos con mayor deuda bancaria.
En el conjunto de España, el volumen de los grandes municipios desplaza a los de la zona a posiciones más alejadas de la cabeza, aunque todavía dentro del primer tramo del listado estatal. Lalín ocupa el puesto 251 de los 8.134 ayuntamientos existentes; A Estrada, el 365; y Silleda, el 487. El ránking nacional está liderado por Madrid, con 1.560 millones de euros de deuda viva, seguida de Barcelona, con 1.287 millones. A continuación figuran Jerez de la Frontera, con 968 millones; Jaén, con 588; Zaragoza, con 531; Parla, con 520; y Algeciras. Frente a esas magnitudes, los importes de los concellos de Deza y Tabeirós quedan lejos de la cabecera estatal, pero siguen destacando dentro del mapa gallego, especialmente en el caso de Lalín, octavo de Galicia.
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