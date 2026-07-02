El billar en Lalín: una carambola de 34 años con sede en el Arena

El multiusos Lalín Arena se convierte este verano en el epicentro del billar continental con la celebración del XXXIV Campeonato Gallego de Billar Pool, un evento que se disputará en dos fines de semana consecutivos: del 3 al 5 y del 10 al 12 de julio. Esta cita se ha consolidado como la competición de esta disciplina más multitudinaria de todo el continente europeo, según indican sus organizadores. Miguel Ángel Crespo, director deportivo de la Asociación Galega de Billar, destacaba ayer en Lalín el impacto de la convocatoria: «Este campeonato que vais a ver aquí es el campeonato más multitudinario de toda Europa. No hay ningún campeonato en toda Europa que reúna a tantas personas como este que se va a disputar en Lalín».

Las cifras respaldan sus palabras, ya que el recinto deportivo de la capital dezana congregará a unas 1.200 personas durante los dos fines de semana de la competición. El torneo representa el gran fin de fiesta de la temporada, donde el 90 por ciento de los participantes acuden clasificados tras competir en las ligas y torneos anuales celebrados en Galicia. Para mantener su esencia autonómica, el acceso está reservado en exclusiva a jugadores gallegos o empadronados desde hace al menos dos años. La competición, que cumple 34 ediciones ininterrumpidas superando incluso las duras restricciones de la pandemia, se jugará en un despliegue de un total de 40 mesas homologadas de siete pies. Se estrena así en España un modelo especial que próximamente dará el salto al circuito internacional.

El torneo se divide en 19 modalidades para integrar a todos los perfiles: desde categorías juveniles hasta veteranos súper senior (mayores de 65 años), distribuidos en cuatro niveles individuales, tres de parejas y cinco divisiones por equipos. En total, la organización repartirá cerca de 20.000 euros en premios entre dinero en metálico y trofeos. La actividad en las mesas será intensa durante ambas semanas. Los horarios de inicio de las jornadas, con carácter orientativo, están fijados para los viernes a partir de las 16.00 horas, los sábados con doble sesión a las 9.00 y a las 19.00 horas, y los domingos a partir de las 11.00 horas.

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El acto de ayer en el Arena contó también con la presencia del concejal de Movilidade e Seguridade Cidadán, Pablo Areán. El edil manifestó que «queremos agradecer o esforzo da asociación por traer este evento aquí a Lalín. Non é fácil organizalo, pero sodes capaces de facelo con éxito durante 34 edicións continuadas. Para nós é un orgullo tervos aquí nestas instalacións do noso concello». Areán también señaló que: «Comentaba antes en broma que era un deporte máis de bar que todos xogamos nalgún momento cos colegas de xeito un pouco informal. Quedei sorprendido porque realmente me falaban de técnica, de formación, de clases e de evolución. O esforzo que hai detrás deste deporte é moito maior do que imaxinamos. Falan de pequenos detalles de como agarrar ou como poñerse; cousas que moitas veces pasan case desapercibidas e danse como unha simple actividade de fin de semana. Realmente, cando chegamos a un campionato coma este, vese que hai un traballo moi importante detrás para celebrar un torneo como se merece».