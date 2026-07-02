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Bibí expone su obra en el Nigiri Kontique

Bibí expone su obra en el Nigiri Kontique | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Bibí expone su obra en el Nigiri Kontique | BERNABÉ/JAVIER LALÍN

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Desde este miércoles se puede disfrutar de la obra de José Luis Abeledo, Bibí, en el Nigiri Kontique de Lalín. Son catorce piezas de madera y hierro, entre otros materiales, que se podrán ver hasta finales de agosto.

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