Autocares Rías Baixas celebra un siglo en sus instalaciones de Silleda

Autocares Rías Baixas celebrará el próximo martes, 7 de julio, en horario de 18.30 a 20.30 horas, su 100 aniversario con un acto institucional que se desarrollará en sus instalaciones en Silleda. Esta cita reunirá a numerosos clientes, trabajadores, colaboradores y representantes institucionales entre los que se encontrará el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. En este encuentro los presentes podrán conocer de primera mano los principales hitos de los cien años de historia de la empresa y reconocer la contribución de las personas que han formado parte de su trayectoria. A lo largo de este siglo la entidad ha conseguido consolidarse como una compañía referencia en el sector del transporte de viajeros en Galicia.