El Two Warriors suma un bronce y «gran experiencia» en Alcobendas

El club lalinense Two Warriors Academy firmó una brillante actuación en el Campeonato de España Junior de Kickboxing, celebrado el pasado fin de semana en Alcobendas, Madrid. La expedición de la comarca dezana, liderada por el entrenador Marcos Fernández Méndez, regresó de tierras madrileñas con una valiosa medalla de bronce y un bagaje competitivo excepcional, confirmando el excelente trabajo de formación que realiza la entidad con sus jóvenes promesas. El gran protagonista del torneo fue Hugo González Fernández, que conquistó la medalla de bronce en la exigente modalidad de K1 Light, dentro de la categoría de menos de 74 kilogramos. Hugo demostró una enorme personalidad ante rivales experimentados.

Por su parte, Manuel Couto Castro tuvo un gran debut en Light Contact (-69 kilogramos) al vencer en octavos al representante de Asturias, cediendo exhausto en cuartos frente a Cantabria. Además, Samuel Bonilla Ventura dejó grandes sensaciones en la concurrida categoría de menos de 63 kilogramos, alcanzando los cuartos de final con una notable calidad técnica. Desde el club felicitan a sus tres deportistas por el gran esfuerzo demostrado y agradecen el apoyo de sus familias y de toda la gente de Galicia en este debut.