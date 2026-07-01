Triunfo marcial dezano

Rotundo éxito para los tres clubes dezanos de kung-fu en el Baixo Miño. El Gimnasio Vitalqi de Lalín ha cerrado de forma brillante su temporada tras triunfar en el Campeonato Ibérico de Kung-Fu, celebrado el pasado domingo en el municipio de Tui. La cita competitiva, que reunió a destacados deportistas desde la categoría de cinturón verde en adelante, contó con la participación de catorce atletas de este centro lalinense, que compitieron en las modalidades individual y colectiva dentro de las categorías alevín, infantil, júnior y sénior. Los representantes del club demostraron un altísimo nivel técnico sobre el tapiz, consolidando de este modo el gran trabajo y la constancia de toda la campaña regular. A nivel de base, el centro sumó importantes títulos en la modalidad de equipos. En la categoría de Cinturón Azul Infantil, se proclamaron campeones los deportistas Sheila López, Noa Rodríguez, Nerea Rozas y Dani Diéguez. Asimismo, en el apartado de Cinturón Marrón Infantil, el equipo integrado por Sabela Mato, Olalla Gil, Sandra Iglesias y Samuel Iglesias también se alzó con la primera posición del podio. En las modalidades individuales de categorías juveniles y absolutas, Samuel Iglesias obtuvo el subcampeonato en Cinturón Marrón Júnior; Matías García fue tercero en Cinturón Negro Júnior; Samuel García ocupó la tercera plaza en Cinturón Negro Júnior A, y Tito Fernández se coronó subcampeón en la exigente categoría de Cinturón Negro Sénior.

El Gimnasio Vitalqui de Lalín posa con sus trofeos.

Estos extraordinarios resultados se complementaron con la sobresaliente actuación de la Asociación Deportiva Kung-Fu Zen, que consolidó la temporada presentando siete equipos: cuatro vinculados al AMPA Xesús Golmar de Lalín, dos de Turnativa Silleda y uno de Vila de Cruces, cosechando un balance final de dos primeros puestos, dos segundos, dos terceros y una cuarta posición.

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El Club Kung Tai de Lalín también fue otro de los triunfadores del Ibérico del Baixo Miño.

Por último, el Club Kung Tai sumó varias medallas en la competición tudense con el primer puesto de Selma en categoría Sub-21, el segundo de Iria T. en Sub-21 y el triunfo de Eze en Veteranos. Completaron la tabla Nico, Lucas y Xavi, con un cuarto, quinto y séptimo puesto en Negro Júnior. Por parejas, J. Martín y Santi ganaron en Azul Veteranos, y Selma e Iria T. fueron segundas en Sub-21. Por equipos, el grupo de Xabi, Lucas, Darius y Nico fue segundo en Negro Infantil, y Noel, Noé, Laura y Xoán fueron cuartos en Marrón Alevín. El club valora muy positivamente la cita, agradeciendo el gran esfuerzo familiar y deportivo del equipo.