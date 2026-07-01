Subastan una nave industrial en Lagartóns valorada en 195.000 euros

Una nave industrial con terreno situada en la parroquia estradense de Lagartóns sale a subasta judicial dentro de un procedimiento de apremio por el que se reclama una deuda de 693.300,44 euros.

El inmueble, visitable y que no constituye vivienda habitual, parte con un valor de 195.000 euros y permanecerá abierto a ofertas hasta el 9 de julio. La licitación no establece una puja mínima ni tramos entre ofertas. Para participar será necesario consignar un depósito previo de 19.500 euros, equivalente al 10 % del valor de salida. El procedimiento está siendo tramitado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 en A Estrada.