Skanderani da el salto al fichar por la discográfica Raso y se suma al catálogo junto a Baiuca y Aliboria

La banda estradense Skanderani afronta el momento más importante de su trayectoria tras incorporarse al catálogo de Raso, la productora, agencia de contratación y discográfica madrileña que trabaja con algunos de los nombres más destacados de la escena alternativa estatal, como Baiuca, Ortiga o Xosé Lois Romero & Aliboria. El acuerdo supone un importante impulso para la formación, que verá reforzada tanto la promoción de su música como la distribución de sus próximos trabajos y la contratación de conciertos por todo el país.

El grupo nació en 2021 a partir del proyecto personal de Ahmed Moussa, aunque sus orígenes se remontan a la publicación del álbum Bastard Jingles, un trabajo grabado inicialmente como un proyecto de estudio y editado en vinilo por el sello Travesuras Sónicas. Aquel disco ni siquiera estaba concebido para ser llevado al directo, pero la buena acogida de la publicación y la presentación realizada en Madrid animaron a Moussa a formar una banda estable tras regresar a A Estrada durante la pandemia. Así se fueron incorporando el batería Álex Ayude, el percusionista Jorge Salazar y, posteriormente, el bajista Dexter, configurando el cuarteto actual.

Después de varios años de conciertos por Galicia, Madrid, Bilbao, Valencia y Portugal, el grupo comenzó el pasado otoño la grabación de su segundo trabajo. El proceso se prolongó durante meses, entre octubre y abril, combinando sesiones en el estudio Scusssa, de Ribadavia, con otras realizadas de forma independiente por la propia banda. El resultado es un disco de siete composiciones de larga duración que verá la luz en octubre y que, según explican sus integrantes, representa la evolución natural de un sonido que han ido puliendo en directo.

Antes de ese lanzamiento llegará el primer adelanto. Durante este mismo mes Skanderani publicará en las principales plataformas digitales, entre ellas Spotify, el primer sencillo del nuevo álbum, el primero que editarán de la mano de Raso. El disco también estará disponible en formato vinilo, un soporte al que la banda concede un valor especial como amantes de la música en formato físico.

La propuesta musical de Skanderani resulta difícil de encasillar. Ellos mismos la definen como psicodelia árabe-africana, una combinación en la que conviven influencias del jazz etíope, el afrobeat, el dub y el rock psicodélico. Predomina la música instrumental, aunque también aparecen partes narrativas, voces y coros que enriquecen unas composiciones largas y muy abiertas a la improvisación.

Entre la nómina de colaboracions, Skanderani ya cuenta con varios músicos invitados. Entre ellos figura el saxofonista estradense Rubén Servide o la vocalista compostelana Marta Arceo. Y seguro que este nuevo paso en su carrera atraerá más nombres a sus filas.

Respaldo

Los integrantes de Skanderani consideran que la incorporación a Raso llega en el momento idóneo. "Cremos que é o mellor sitio onde podiamos aterrar. Levan artistas que nos gustan e entendemos a música dunha maneira moi parecida", afirma Ahmed Moussa. En la misma línea, Jorge Salazar destaca que la productora reúne proyectos que el grupo ya seguía antes de iniciar los contactos. "Dános moita ilusión que confiasen en nós. É un respaldo enorme e temos moitas ganas de ver ata onde pode chegar esta nova etapa", señala.

La banda afronta ahora los próximos meses con la vista puesta en la promoción del nuevo trabajo y en una gira que Raso ya está preparando. Mientras tanto, Skanderani continúa componiendo nuevo material convencida de que este acuerdo supone un gran impulso para ampliar su proyección y llevar su particular universo sonoro a un público mucho más amplio.