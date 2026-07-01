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Autoprotección

Simulacro de incendio con Emerxencias de Lalín en Domusvi

Simulacro de incendio con Emerxencias de Lalín en Domusvi | EMERXENCIAS LALÍN

Simulacro de incendio con Emerxencias de Lalín en Domusvi | EMERXENCIAS LALÍN

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Emerxencias de Lalín realizó un simulacro de incendio en la residencia Domusvi, dentro del Plan de Autoprotección llevado a cabo por Avanta Prevención. Consistió en un incendio en la sala de calderas y en el que un trabajador del Equipo de Primera Intervención de la residencia resultaba indispuesto por los efectos del humo. Al llegar los profesionales ya estaban evacuados los usuarios de la planta 0 en el punto de encuentro y confinados en el sector izquierdo de cada planta los usuarios de las plantas -1 y 1, dejando así desalojado el sector derecho.

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