Simulacro de incendio con Emerxencias de Lalín en Domusvi

Emerxencias de Lalín realizó un simulacro de incendio en la residencia Domusvi, dentro del Plan de Autoprotección llevado a cabo por Avanta Prevención. Consistió en un incendio en la sala de calderas y en el que un trabajador del Equipo de Primera Intervención de la residencia resultaba indispuesto por los efectos del humo. Al llegar los profesionales ya estaban evacuados los usuarios de la planta 0 en el punto de encuentro y confinados en el sector izquierdo de cada planta los usuarios de las plantas -1 y 1, dejando así desalojado el sector derecho.