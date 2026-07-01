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Silleda se mueve por salud

Silleda cierra la temporada de dos programas municipales que combinaron ejercicio, convivencia y bienestar emocional para más de 70 vecinos y que volverán a retomarse en otoño

Conde asistió al cierre de temporada de 'MoveMente'.

Conde asistió al cierre de temporada de 'MoveMente'. / Cedida

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Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Silleda

Más que caminar. Más que hacer estiramientos. Más que una rutina semanal al aire libre. Los programas Silleda Camiña y Silleda MoveMente cerraron temporada convertidos ya en espacios de encuentro, salud y acompañamiento para la vecindad, especialmente para la población adulta y mayor. Ambas iniciativas municipales, vinculadas a la promoción de la actividad física y el bienestar, reunieron durante los últimos meses a más de 70 participantes y volverán a retomarse en otoño.

La concejala de Deportes, Mónica González Conde, participó en la última sesión del curso, en la que agradeció la implicación y la constancia de las personas asistentes. Puso en valor «o ambiente de convivencia, saúde e acompañamento» generado alrededor de ambos programas, que se han consolidado como propuestas de actividad física adaptada y como puntos de relación social.

Silleda Camiña es desde 2021 una de las referencias municipales para fomentar el ejercicio al aire libre, la socialización y el conocimiento del territorio. Propone rutas saludables por distintos puntos del municipio y favorece la participación de personas adultas y mayores, con una fórmula sencilla: caminar, compartir y mantenerse activo.

A esa propuesta se sumó en 2025 Silleda MoveMente, una actividad física guiada ligada también al Plan de Salud Mental municipal. Sus sesiones incorporan ejercicios de movilidad, estiramientos, equilibrio, respiración consciente y bienestar emocional, con la música como elemento motivador y de acompañamiento. El objetivo es trabajar el cuerpo, pero también reforzar el ánimo y las relaciones personales.

Ambos programas están vinculados a la estrategia autonómica Adestra a túa Saúde, con la que el Concello de Silleda busca fomentar hábitos de vida activos, reducir el sedentarismo y favorecer la salud física, emocional y social de la población. «O deporte tamén é saúde, convivencia e prevención», defendió Conde, para subrayar que este tipo de actividades «axudan a crear rutinas saudables, a mellorar o benestar das persoas participantes e a combater situacións de illamento ou soidade non desexada».

La edila agradeció el trabajo de las personas encargadas de dirigir las sesiones y la confianza de quienes participaron en ellas. «A mellor mostra do éxito destes programas é ver como se foi creando grupo, como a xente agarda cada sesión e como a actividade física se converte tamén nun espazo de relación e apoio mutuo», señaló.

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Tras el cierre de temporada, Silleda Camiña y Silleda MoveMente harán una pausa durante el verano. El Concello prevé retomarlos en otoño, con la voluntad de seguir ampliando y consolidando propuestas saludables para la vecindad del municipio.

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