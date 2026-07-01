El proyecto de transformación de A Chan concentra inversiones por cinco millones

El Concello de Cerdedo Cotobade continúa avanzando en el proyecto de transformación de A Chan, en Carballedo, y del entorno del río Almofrei, donde prevé movilizar una inversión superior a los cinco millones de euros entre actuaciones ya ejecutadas, obras en marcha y proyectos pendientes de licitación.

Entre las iniciativas ya realizadas figuran la humanización del núcleo de A Chan, 440.000 euros; la construcción del Centro Antonio Fraguas, 600.000 euros; el albergue de peregrinos, 70.000 euros; y la futura residencia de mayores, en ejecución, con un presupuesto de tres millones de euros.

Nuevo proyectos

Se sumarán ahora nuevos proyectos destinados a recuperar y poner en valor el entorno fluvial del Almofrei. El más ambicioso será la creación de una gran área recreativa y la humanización de A Chan, con una inversión de 836.424 euros. También están previstas la mejora de la Senda dos Pescadores, con más de 51.000 euros, y una conexión peatonal entre A Chan y Pozo Negro, con un presupuesto de 70.000 euros.

El Concello ha completado además dos trámites clave para hacer realidad estas actuaciones: la finalización del proceso expropiatorio de la Senda dos Pescadores y la inscripción a nombre municipal de los terrenos necesarios para la futura humanización de A Chan. Según explicó el alcalde, Jorge Cubela, el área recreativa ya está en proceso de licitación, la Diputación ejecutará la Senda dos Pescadores y próximamente se licitará el itinerario peatonal hasta Pozo Negro.

Calidad de vida

El regidor considera que este conjunto de actuaciones permitirá crear un gran corredor verde que conectará espacios públicos, zonas naturales y áreas recreativas, impulsando además el turismo, la actividad económica y la calidad de vida de los vecinos.