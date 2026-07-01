Medio Ambiente
Proponen en Lalín infraestructuras verdes para la depuración de agua
Expertos destacan el saneamiento por lagunaje como método eficiente para entornos rurales
Profesionales de la gestión del agua, representantes de administraciones públicas y especialistas llegados de distintas partes de España analizaron en Lalín los retos de la depuración de aguas residuales en el medio rural y el papel que pueden desempeñar las infraestructuras verdes como alternativa sostenible, eficiente y adaptada a las característica del territorio gallego.
En primer lugar se llevó a cabo una jornada técnica en el Pazo de Liñares, donde se expusieron experiencias sobre los sistemas naturales de tratamiento de agua, con un especial protagonismo de los sistemas de depuración por lagunaje y de los humedales artificiales, soluciones basadas en la naturaleza que reducen el impacto ambiental, favorecen la integración paisajística y ofrecen una respuesta eficaz en pequeños núcleos de población, instalaciones turísticas y otros ámbitos donde los sistemas convencionales presentan mayores limitaciones.
Durante la inauguración y a lo largo de la jornada, los participantes coincidieron en destacar la necesidad de avanzar hacia modelos de gestión del agua más resilientes, capaces de responder a los desafíos derivados del cambio climático, de la dispersión poblacional y de las nuevas exigencias ambientales.
Ya la segunda parte de la sesión se llevó a cabo en el camping Camiños de Galicia, que la multinacional Huttopia tiene en Prado. La instalación del sistema de depuración fue diseñada por la empresa ourensana Ecolagunas. Su director general, Luis Felipe Fernández, explicó el funcionamiento y os resultados obtenido por este sistema de depuración. «Ademáis de minimizar as emisións de CO2 dado o seu mínimo consumo enerxético, non require o mantemento dunha EDAR convencional e a súa construción é notablemente máis económica», subrayó.
La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, puso en valor la apuesta de este establecimiento por este modelo, que concuerda con el compromiso de la Xunta de apoyar a los ayuntamientos para que presten el mejor servicio posible de saneamiento a la población. El sistema, recordó, consiste en almacenar el agua en estanques impermeables o balsas poco profundas, donde bacterias, plantas helófitas y el sol degradan la materia orgánica. Además del tratamiento eficiente y sostenible de las aguas, integra las instalaciones en el paisaje, favoreciendo la biodiversidad y promoviendo un modelo de economía circular.
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